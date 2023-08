Компанія SpaceX запустила у космос 21 супутник Starlink

Про це компанія повідомила у соцмережі Х (twitter).

"Підтверджено розгортання 21 Starlink супутника", - йдеться у повідомленні.

Видання Space вказує, що запуск ракети-носія Falcon 9 із 21 супутником Starlink на борту був здійснений о 07:37 за київським часом із космодрому у Флориді, США. Запуск планували на 17 серпня, проте його довелось перенести через ураган "Хіларі".

Перший ступінь Falcon 9 повернувся на Землю, приземлившись у морі на безпілотному кораблі Of Course I Still Love You приблизно через 8,5 хвилин після запуску.