Компанія SpaceX запустила у космос 21 супутник Starlink
Американська компанія SpaceX у вівторок, 22 серпня, вивела на орбіту нову партію із 21 інтернет-супутника Starlink: запуск ракети-носія затримали на п'ять днів
Про це компанія повідомила у соцмережі Х (twitter).
"Підтверджено розгортання 21 Starlink супутника", - йдеться у повідомленні.
Видання Space вказує, що запуск ракети-носія Falcon 9 із 21 супутником Starlink на борту був здійснений о 07:37 за київським часом із космодрому у Флориді, США. Запуск планували на 17 серпня, проте його довелось перенести через ураган "Хіларі".
Перший ступінь Falcon 9 повернувся на Землю, приземлившись у морі на безпілотному кораблі Of Course I Still Love You приблизно через 8,5 хвилин після запуску.
- 7 серпня вночі SpaceX розгорнула 22 інтернет-супутники Starlink і посадила ракету, що повертається, на корабель у морі.
- 11 серпня у космос відправили ще одну парію із 22 інтернет-супутників Starlink.
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