SpaceX вивела на орбіту ще 22 супутники Starlink
Американська компанія SpaceX у середу, 18 жовтня, вивела на орбіту нову партію із 22 інтернет-супутників Starlink
Про це компанія повідомила у соцмережі Х (twitter).
"Підтверджено розгортання 22 Starlink супутників", - йдеться у повідомленні.
Видання Space вказує, що запуск ракети-носія Falcon 9 із 22 супутниками Starlink на борту був здійснений о 07:39 за київським часом із космодрому у Флориді, США.
"Перший ступінь ракети повернувся на Землю, торкнувшись моря на безпілотному кораблі Just Read the Instructions приблизно через 8,5 хвилин після запуску", - зазначає видання.
Супутники розгорнулись через 65 хвилин після запуску.
- Раніше Amazon запустила у космос перші інтернет-супутники Project Kuiper. Компанія сподівається, що складе конкуренцію SpaceX Ілона Маска.
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