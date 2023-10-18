SpaceX вивела на орбіту ще 22 супутники Starlink

Про це компанія повідомила у соцмережі Х (twitter).

"Підтверджено розгортання 22 Starlink супутників", - йдеться у повідомленні.

Видання Space вказує, що запуск ракети-носія Falcon 9 із 22 супутниками Starlink на борту був здійснений о 07:39 за київським часом із космодрому у Флориді, США.

"Перший ступінь ракети повернувся на Землю, торкнувшись моря на безпілотному кораблі Just Read the Instructions приблизно через 8,5 хвилин після запуску", - зазначає видання.

Супутники розгорнулись через 65 хвилин після запуску.