Конкуренти SpaceX та Starlink: Amazon відправила в космос перші інтернет-супутники
Amazon запустила перші інтернет-супутники Project Kuiper Компанія сподівається, що складе конкуренцію SpaceX Ілона Маска
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео трансляції на YouTube.
Project Kuiper планує стати конкурентом сервісу Starlink. SpaceX вивела на орбіту майже 5000 супутників і збільшить у майбутньому угрупування у шість разів. Amazon має намір відправити в космос 3200 апаратів протягом шести років, щоб сформувати угруповання, яке зможе забезпечити підключення до Інтернету навіть у віддалених місцях, недоступних традиційним провайдерам.
"Ми провели великі випробування тут, у нашій лабораторії, і високою мірою впевнені в конструкції нашого супутника, але ніщо не замінить випробування на орбіті. Amazon вперше запускає супутники в космос, і ми збираємося дізнатися неймовірну кількість інформації, незалежно від того, як буде проходитиме місія", - сказав Раджив Бадьял, віцепрезидент Project Kuiper з технологій, у своїй заяві.
Система Kuiper включає три ключові елементи: удосконалені широкосмугові супутники LEO; невеликі доступні клієнтські термінали; та безпечну, стійку наземну мережу зв'язку. Місія Protoflight протестує всі три частини, а також команди та системи, які ними керують.
Amazon спроектувала систему Kuiper таким чином, щоб забезпечити постійне вдосконалення, що дозволяє розпочати виробництво супутників паралельно з місією Protoflight.
"Ми застосуємо отримані під час місії знання для покращення нашого обладнання, програмного забезпечення та інфраструктури. Наші перші виробничі супутники готуються до запуску в першій половині 2024 року, і ми очікуємо, що до кінця 2024 року розпочнуться бета-тести з першими комерційними замовниками", - заявили в Amazon.
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