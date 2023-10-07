Конкуренти SpaceX та Starlink: Amazon відправила в космос перші інтернет-супутники

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео трансляції на YouTube.

Project Kuiper планує стати конкурентом сервісу Starlink. SpaceX вивела на орбіту майже 5000 супутників і збільшить у майбутньому угрупування у шість разів. Amazon має намір відправити в космос 3200 апаратів протягом шести років, щоб сформувати угруповання, яке зможе забезпечити підключення до Інтернету навіть у віддалених місцях, недоступних традиційним провайдерам.

"Ми провели великі випробування тут, у нашій лабораторії, і високою мірою впевнені в конструкції нашого супутника, але ніщо не замінить випробування на орбіті. Amazon вперше запускає супутники в космос, і ми збираємося дізнатися неймовірну кількість інформації, незалежно від того, як буде проходитиме місія", - сказав Раджив Бадьял, віцепрезидент Project Kuiper з технологій, у своїй заяві.

Система Kuiper включає три ключові елементи: удосконалені широкосмугові супутники LEO; невеликі доступні клієнтські термінали; та безпечну, стійку наземну мережу зв'язку. Місія Protoflight протестує всі три частини, а також команди та системи, які ними керують.

Amazon спроектувала систему Kuiper таким чином, щоб забезпечити постійне вдосконалення, що дозволяє розпочати виробництво супутників паралельно з місією Protoflight.

"Ми застосуємо отримані під час місії знання для покращення нашого обладнання, програмного забезпечення та інфраструктури. Наші перші виробничі супутники готуються до запуску в першій половині 2024 року, і ми очікуємо, що до кінця 2024 року розпочнуться бета-тести з першими комерційними замовниками", - заявили в Amazon.

LAUNCH! ULA's Atlas V 501 launches with the Amazon Project Kuiper Protoflight from SLC-41.



LIVE: https://t.co/Psx631QjmJ pic.twitter.com/UJCoFj2BbW — Chris Bergin - NSF (@NASASpaceflight) October 6, 2023