SpaceX запустила чергову партію супутників Starlink
У неділю, 24 вересня, компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX вивела на орбіту чергову партію з 22 мінісупутниками системи Starlink
Про це компанія повідомила у Twitter (X).
Зазначається, що запуск ракети було здійснено з 40-го комплексу на базі американських космічних сил на мисі Канаверал у Флориді приблизно о 06:38 за київським часом.
Вже близько через годину після старту ракети усі супутники були виведені на орбіту.
Перший ступінь ракети-носія після відокремлення здійснив керовану вертикальну посадку на морську платформу-дрон Just Read the Instructions. Платформа, зі свого боку, розташована в Атлантиці.
- Попередній запуск нової партії із 22 інтернет-супутників Starlink компанія SpaceX здійснила у середу, 20 вересня. Це стало 65-та орбітальною місією в цьому році.
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