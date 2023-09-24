SpaceX запустила чергову партію супутників Starlink

Про це компанія повідомила у Twitter (X).

Зазначається, що запуск ракети було здійснено з 40-го комплексу на базі американських космічних сил на мисі Канаверал у Флориді приблизно о 06:38 за київським часом.

Вже близько через годину після старту ракети усі супутники були виведені на орбіту.

Перший ступінь ракети-носія після відокремлення здійснив керовану вертикальну посадку на морську платформу-дрон Just Read the Instructions. Платформа, зі свого боку, розташована в Атлантиці.