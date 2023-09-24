Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Технології SpaceX запустила чергову партію супутників Starlink

SpaceX запустила чергову партію супутників Starlink

24 вересня, 2023 неділя
10:10
Технології Запуск супутників Starlink 24 вересня

У неділю, 24 вересня, компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX вивела на орбіту чергову партію з 22 мінісупутниками системи Starlink

Про це компанія повідомила у Twitter (X).

Зазначається, що запуск ракети було здійснено з 40-го комплексу на базі американських космічних сил на мисі Канаверал у Флориді приблизно о 06:38 за київським часом.

Вже близько через годину після старту ракети усі супутники були виведені на орбіту.

Перший ступінь ракети-носія після відокремлення здійснив керовану вертикальну посадку на морську платформу-дрон Just Read the Instructions. Платформа, зі свого боку, розташована в Атлантиці.

  • Попередній запуск нової партії із 22 інтернет-супутників Starlink компанія SpaceX здійснила у середу, 20 вересня. Це стало 65-та орбітальною місією в цьому році.
Світ
Наука
космос
Ілон Маск
Starlink
Читайте також:
Кирило Буданов
23 вересня, 2023 субота
Серед поранених є генерали: Буданов озвучив кількість жертв удару по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі
Сергій Лавров
23 вересня, 2023 субота
Лавров заявив в ООН, що Росія не розглядатиме жодних пропозицій щодо зупинення вогню
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
20 вересня, 2023 середа
Хто така Ганна Маляр? І чому її звільненню радіють воєнкори та пресофіцери
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.52
    Купівля 37.52
    Продаж 38.27
  • EUR
    Купівля 40.29
    Продаж 41.23
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
24 вересня
11:04
Папа Римський Франциск
Папа Римський закликав союзників України "не грати в ігри" з постачанням зброї
10:56
Ізраїль Палестина
Ізраїльські військові вбили двох палестинців під час рейду на табір біженців на окупованому Західному березі
10:31
Курськ
Росіяни заявили про атаку БПЛА на адмінбудівлю у Курську: є руйнування
10:29
Ексклюзив
ЗСУ війна
ЗСУ обходитимуть Токмак, - майор запасу НГУ про основну ціль руху на півдні
10:19
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Захід сконцентрувався та обрав стратегію перемоги, - Піонтковський
10:16
Судно з другою партією українського зерна прибуло до Туреччини
10:00
Раян Хіршхорн
Зеленський нагородив 13-річного американця, який зібрав 200 тис. доларів для України. Розповідаємо, хто такий Раян Хіршхорн
09:55
окупанти Маріуполь
У Рубіжному на Луганщині окупанти рік не виплачували зарплати працівникам водоканалу: ті оголосили страйк, - ОВА
09:44
Ціни на пальне АЗС
У РФ спостерігається дефіцит бензину та дизелю, але це не пов'язано з війною, - розвідка Британії
09:41
Міжнародний кримінальний суд
Іноземні юристи готують досьє, в якому звинувачують РФ у навмисному заподіянні голоду на ТОТ, для передачі до Міжнародного кримінального суду
09:32
Сергій Лавров
Лавров заявив про плани відвідати КНДР у жовтні
09:20
навчання
Військо польське стане найсильнішою сухопутною армією в Європі, – голова міноборони Польщі
09:01
першотравневий парад У Москві
Дітей вчать рити окопи, кидати гранати й стріляти: російські школи стають дедалі мілітаризованими - CNN
08:53
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин надіслав листа Сі Цзіньпіну: пообіцяв сприяти співпраці з Китаєм, - ЗМІ
08:39
депортація дітей з окупованих теріторій в Росію
Парламент Канади ухвалив резолюцію про засудження депортації дітей з України до РФ
08:28
Рон Десантіс
"Це не в наших інтересах": кандидат в президенти США Десантіс висловився проти членства України в НАТО
08:12
Інфографіка
знищені окупанти
Армія РФ втратила ще 7 танків, 23 артсистеми та 390 військових за добу війни в Україні, - Генштаб
08:02
OPINION
Володимир Єрмоленко
Я не підтримую рішення Андрія Куркова взяти участь у дискусії з разом з Машею Ґессен
07:55
Іл-76 РФ
У Малі розбився військово-транспортний літак, який, ймовірно, пов'язаний з ПВК Вагнера
07:33
ПВК Вагнера
В ISW оцінили, як повернення "вагнерівців" на фронт вплине на можливості армії РФ
01:37
Джо Джойс - Чжан Чжилей, бокс
Чжилей нокаутував Джойса у бою потенційних суперників Усика
00:08
ЗСУ
Сили оборони знищили засіб ППО, 5 артсистем та 4 склади боєприпасів на Таврійському напрямку
2023, субота
23 вересня
23:40
Оновлено
повітряна тривога
Росія запустила "шахеди": де небезпечно. Ситуація ввечері 23 вересня
22:20
Роберт Левандовські, Барселона
Левандовські організував для "Барселони" неймовірний камбек у матчі проти "Сельти"
21:59
Російський обстріл, вибух, Сумщина
Житель Сумщини загинув внаслідок російського обстрілу
21:59
Окупанти
Росіяни планують вивезти музейні експонати з окупованого Севастополя до РФ під виглядом евакуації
21:50
Сергій Лавров
Лавров заявив в ООН, що Росія не розглядатиме жодних пропозицій щодо зупинення вогню
21:14
Зеленський відзначив державними нагородами польських волонтерів
Зеленський у Любліні вручив держнагороди кореспондентці Еспресо Б'янці Залевській та медику-волонтеру
21:12
Ексклюзив
москва, кремль
Довгої війни бути не може: путінська верхівка може зберегти владу лише одним способом, - Піонтковський
21:10
Оновлено
"Динамо" - "ЛНЗ"
"Шахтар" втратив перемогу над ФК "Рух". Результати та розклад всіх матчів 8-го туру УПЛ
21:07
Оновлено
Кабмін
Реєстр олігархів почнуть заповнювати вже після війни. Пояснення Мін'юсту та Стефанчука
21:03
Зеленський в ООН
Нове російське ІПСО у фейсбуці: звинувачують українську владу у байдужості до долі полонених
21:03
Ексклюзив
Деніел Фрід
Ахіллесова п'ята знайдеться й у Путіна: американський експерт Фрід про допомогу Україні
20:34
"Верес" - "Чорноморець", УПЛ
Іноземний портал придбав права на трансляцію УПЛ закордоном
20:30
діти
Втекли з дому на авто, бо мама забрала гаджети: у США поліція зупинила 10-річного водія з сестрою
19:58
Ілюстративне фото
На Дніпропетровщині здетонував російський боєприпас: постраждав 12-річний хлопчик
19:57
Ексклюзив
кадиров
Кадиров перетворився на овоча, - син експрезидента Республіки Ічкерія Масхадов
19:51
Український ракетний комплекс "Вільха-М"
На фронті відбулось 15 боєзіткнень, ЗСУ відбили 9 атак ворога на Мар’їнському напрямку, - Генштаб
19:34
Митрополит РПЦ Тихон (Шевкунов)
"Русичі", "фашистські черв'яки" і духівник Путіна: у Мелітополі окупанти відкрили мультимедійну виставку "Росія - моя батьківщина"
19:21
У Нагірному Карабасі сталася перестрілка між вірменськими та азербайджанськими силовиками
Влада Азербайджану вилучає зброю та боєприпаси у Нагірному Карабасі, - Алієв
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV