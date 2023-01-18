SpaceX запустила на орбіту GPS супутник третього покоління

Про це інформують на сайті SpaceX.

"У середу, 18 січня, о 07:24 за східним часом SpaceX запустила місію GPS III Space Vehicle 06", - пише пресслужба.

Запуск ракети Falcon 9 відбувся зі стартового комплексу на базі Космічних сил США на мисі Канаверал у штаті Флорида.

Повідомляється, що це другий запуск і посадка першого ступеня розгінної ракети Falcon 9.

Після запуску перший багаторазовий ступінь ракети-носія приземлився в Атлантиці на автоматичну плавучу платформу A Shortfall of Gravitas.

3 січня компанія SpaceX запустила на орбіту український супутник, який розробили науковці "Київської політехніки".

У 2023 році NASA планує нові космічні місії, зокрема на Місяць та Юпітер, також кілька нових комерційних ракет можуть дебютувати.

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