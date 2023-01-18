SpaceX запустила на орбіту GPS супутник третього покоління
18 січня американська компанія SpaceX запустила на орбіту супутник системи глобального позиціювання третього покоління GPS III
Про це інформують на сайті SpaceX.
"У середу, 18 січня, о 07:24 за східним часом SpaceX запустила місію GPS III Space Vehicle 06", - пише пресслужба.
Запуск ракети Falcon 9 відбувся зі стартового комплексу на базі Космічних сил США на мисі Канаверал у штаті Флорида.
Повідомляється, що це другий запуск і посадка першого ступеня розгінної ракети Falcon 9.
Після запуску перший багаторазовий ступінь ракети-носія приземлився в Атлантиці на автоматичну плавучу платформу A Shortfall of Gravitas.
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