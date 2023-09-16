SpaceX здійснила черговий запуск Starlink: на орбіту вивели ще 22 супутники

Про це компанія написала у соцмережі Х (twitter).

Зазначається, що ракету-носій Falcon 9 запустили з космодрому у Флориді, США. Таким чином SpaceX завершили 65-й запуск року.

Зазначається, що перший ступінь Falcon 9 через 8 хвилин з початку операції приземлився на безпілотник Just Read the Instructions, що стоїть в Атлантичному океані.