SpaceX здійснила черговий запуск Starlink: на орбіту вивели ще 22 супутники
У суботу, 16 вересня, американська аерокосмічна компанія SpaceX, власником якої є Ілон Маск, здійснила черговий запуск Starlink на орбіту і вивела ще 22 своїх супутники
Про це компанія написала у соцмережі Х (twitter).
Зазначається, що ракету-носій Falcon 9 запустили з космодрому у Флориді, США. Таким чином SpaceX завершили 65-й запуск року.
Зазначається, що перший ступінь Falcon 9 через 8 хвилин з початку операції приземлився на безпілотник Just Read the Instructions, що стоїть в Атлантичному океані.
- Сьомий запуск ракети-носія Falcon 9 відбувся 1 вересня. Тоді американська компанія SpaceX вивела на орбіту нову партію із 22 інтернет-супутників Starlink.
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