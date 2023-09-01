SpaceX вивела на орбіту ще 22 супутники Starlink

Про це компанія повідомила у соцмережі Х (twitter).

"Розгортання 22 супутників Starlink підтверджено", - йдеться у повідомленні.

Видання Space вказує, що запуск ракети-носія Falcon 9 із 22 супутниками Starlink на борту був здійснений о 04:21 за київським часом із космодрому у Флориді, США.

Перший ступінь Falcon 9 повернувся на Землю за планом приблизно через 8,5 хвилини після старту. Він приземлився на безпілотний корабель SpaceX A Shortfall of Gravitas, який знаходився в Атлантичному океані.