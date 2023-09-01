SpaceX вивела на орбіту ще 22 супутники Starlink
Американська компанія SpaceX у п'ятницю, 1 вересня, вивела на орбіту нову партію із 22 інтернет-супутників Starlink: це вже сьомий запуск ракети-носія Falcon 9
Про це компанія повідомила у соцмережі Х (twitter).
"Розгортання 22 супутників Starlink підтверджено", - йдеться у повідомленні.
Видання Space вказує, що запуск ракети-носія Falcon 9 із 22 супутниками Starlink на борту був здійснений о 04:21 за київським часом із космодрому у Флориді, США.
Перший ступінь Falcon 9 повернувся на Землю за планом приблизно через 8,5 хвилини після старту. Він приземлився на безпілотний корабель SpaceX A Shortfall of Gravitas, який знаходився в Атлантичному океані.
- 7 серпня вночі SpaceX розгорнула 22 інтернет-супутники Starlink і посадила ракету, що повертається, на корабель у морі.
- 11 серпня у космос відправили ще одну парію із 22 інтернет-супутників Starlink.
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