Спеціалісти розповіли, чи змінилась озонова діра над Антарктидою у 2022 році

Про це інформує Національний антарктичний науковий центр з посиланням на озонометристку 27-ї української експедиції Оксану Іванігу.

На станції "Академік Вернадський" вже десятки років українські полярники досліджують озон та інші параметри атмосфери. Зокрема явище озонової діри – локального падіння концентрації в стратосфері, яке відкрили британські вчені за даними з нашої станції, вона тоді ще називалася "Фарадеєм", це середина 1980 років.

Повідомляється, що однією з причин виникнення озонової діри є фреони - хімічні сполуки, що використовуються як холодоагенти в холодильній промисловості і як розпилювачі в аерозольних пакуваннях: "Завдяки припиненню або обмеженню виробництва таких речовин площа озонової діри з початку 2000-х стабілізувалась і не збільшується, але з року в рік спостерігаються великі варіації".

Цього року ситуація щодо розміру озонової діри стабільна.

"Гарні новини полягають в тому, що вона не росте, а погані – що і не зменшується. За графіками, де зображений всі дані, що вимірюються в Антарктиді, видно, що площа діри близька до останніх років, а її форма витягнута і викривлена", - пишуть у відомстві.

Окрім нині обмежених озоноруйнівних сполук на розмір озонової діри впливає глобальне потепління, яке найбільш помітне в полярних регіонах.

"Потепління тропосфери (нижнього шару атмосфери), викликане ростом СО2, спричиняє охолодження вищого шару – стратосфери, а чим холодніша стратосфера – тим менше озону. Глобальне потепління також впливає на температуру океану, яка своєю чергою моделює планетарні хвилі: також відіграю роль у формуванні озонової діри та полярного вихору", - роз'яснюють науковці.

Відновлення озонового шару дуже повільне. За прогнозами вчених, відбудеться лише до кінця ХХІ століття.

17 вересня, 2021 року науковці повідомили, що діра в озоновому шарі над Землею стала набагато більшою, ніж зазвичай.