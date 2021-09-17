Більша, ніж зазвичай: учені висловили занепокоєння розміром озонової діри
Діра в озоновому шарі над Землею є набагато більшою, ніж зазвичай
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Озоносфера призначена для захисту від ультрафіолету від Сонця.
"На цьому етапі ми не можемо сказати, як далі буде розвиватися цьогорічна озонова діра. Однак вона надзвичайно подібна до діри 2020 року, коли вона була однією з найглибших та найдовших", - сказав директор служби моніторингу атмосфери Коперника Вінсент-Анрі Пеуч.
За словами Пеуча, розмір не означає, що відновлення шару йде не за планом.
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