Спеціальна військова місія для ЗСУ стала б важливим сигналом від ЄС, який прагне посилити політику в сфері оборони, - журналіст Хотин

Про це в ефірі Еспресо розповів журналіст Радіо Свобода Ростислав Хотин.

"Міністри оборони ЄС обговорюють в Празі питання про спеціальну військову тренувальну місію для України. Шеф дипломатії ЄС Боррель казав, що якщо ми маємо тренувальні місії для країн Африки, чому ми досі не маємо спеціальної тренувальної допоміжної місії для ЗСУ? ЄС, який хоче посилити свою оборонну ідентичність, можливо створить таку місію", - сказав він.

За словами Хотина, невідомо, де вона може бути - чи в Україні, чи в сусідніх країнах.

"Спільна тренувальна місія ЄС стала б важливим сигналом для Союзу. Якщо Україна прагне до ЄС, а Союз підтримує Україну, говорячи, що Україна воює не лише за себе, а за Європу та європейські цінності, важливо, щоб була спецмісія ЄС для ЗСУ", - підсумував журналіст.