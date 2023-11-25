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Спеціальність "Стрілець": усі українські студенти-чоловіки проходитимуть 4-тижневе навчання на полігоні

25 листопада, 2023 субота
16:58
Суспільство ЗСУ

В українських ЗВО з вересня 2024 року запровадять пілотні військові кафедри, які відповідатимуть за базову військову підготовку

Про це повідомив заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький в ефірі "Радіо Культура".

Кафедри будуть універсальні для всіх хлопців, які вступають у ЗВО, а також військову підготовку, за бажанням, можуть пройти дівчата.

Винницький зауважив, що навчання проходитиме протягом чотирьох тижнів на полігоні, за результатами якого студенти здобуватимуть військово-облікову спеціальність "Стрілець".

"Зараз для цього готується вся інфраструктура, але фактично мова йде про те, що є три аудиторні кредити, плюс здобуття військово-облікової спеціальності "Стрілець". А її можна здобути пройшовши курс, і тактичної медицини, і базової стрільби. Це робиться під час фактично чотиритижневого перебування на полігоні. Ми якраз ці всі справи відпрацьовуємо для того, аби запустити з вересня перші експерименти", – сказав він.

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За словами заступника міністра, військові кафедри є важливою потребою для України, адже навіть після Перемоги, будуть потрібні офіцери запасу.

"І нам їх потрібні у великій кількості. Зараз військова кафедра це фактично платна освіта. Тож людина має заплатити сама за те, що вона має привілей бути офіцером запасу", – пояснив Винницький, додавши, що розглядається можливість для студентів, які отримали грант на часткове покриття навчання, покрити другу частину коштом бюджету.

  • Метою пілотного проєкту "смартмобілізація" від Міністерства цифрової трансформації є зменшення корупційних загроз та спрощення мобілізаційних процедур.

Україна
освіта
військові
ЗСУ
мобілізація
Війна з Росією
Військові новини
Наука
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