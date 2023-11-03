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Мінімізує корупцію та спростить процедуру: Веніславський про впровадження "смартмобілізації"

3 листопада, 2023 п'ятниця
15:46
Війна з Росією мобілізація

Метою пілотного проєкту "смартмобілізація" від Міністерства цифрової трансформації є зменшення корупційних загроз та спрощення мобілізаційних процедур

Про це під час пресконференції в Медіацентрі Україна повідомив народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, представник президента у ВРУ Федір Веніславський.

"Пропозиція Мінцифри - це дійсно чудова ініціатива. Я вважаю, що загалом у сфері цифровізації Україна демонструє дуже гарні приклади для інших країн світу. Буквально на минулому тижні у нас були представники оборонного комітету парламенту Швеції й вони висловлювали своє захоплення тим, що навіть під час війни Україна впроваджує цифрові технології, в тому ж числі, у питання мобілізації", - сказав він.

Політик наголосив, що будь-які цифрові технології мають дві ключові цілі. І перша - це уникнути або хоча б мінімізувати корупційні ризики.

"Як тільки ми дистанціюємо людину, яка повинна виконувати якийсь обов'язок або отримати якусь послугу, і того, хто таку послугу надає, одразу зникає спокуса корупційних ризиків", - пояснив член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки.

Веніславський вважає, другим аспектом є спрощення мобілізаційних процедур, тому що завдяки ініціативі Мінцифри військовозобов’язаний, який підлягає призову, зможе у своєму електронному кабінеті надати повну інформацію про свою освіту, професію, сімейний стан, здоров’я, вказати ті обставини, які можуть служити підставою для відстрочки від призову за мобілізацією, вказати ту військову спеціальність, до якої має схильність.

"Це буде максимально повно враховувати саме індивідуальні особливості того чи іншого військовозобов'язаного. Відповідно, якщо людина бажає служити, наприклад, в аеромобільних військах, а її направляють в інший вид військ, то це і дискомфорт для нього, і не зовсім коректно", - резюмував представник президента у Раді.

За його словами, пілотний проєкт Мінцифри спрямований на те, щоб максимально відповідати бажанням військовозобов’язаних, які будуть служити в армії, і спростити бюрократичні процедури з боку ТЦК.

"Я безперечно підтримую таку ініціативу. Думаю, що вона має дуже гарні перспективи для поширення на всю систему мобілізації після того, як буде оцінено і проаналізовано результати її діяльності", - зауважив Веніславський.

Верховна Рада
військові
ЗСУ
мобілізація
Військові новини
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