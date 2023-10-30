Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Федоров анонсував запуск "смарт-мобілізації": що відомо про проєкт

Федоров анонсував запуск "смарт-мобілізації": що відомо про проєкт

30 жовтня, 2023 понедiлок
11:13
Війна з Росією Михайло Федоров

В Україні планують через місяць-два запустити "смарт-мобілізацію". Проєкт передбачає, що людина зможе сама обрати для себе спеціальність для служби в ЗСУ

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.

"Ми хочемо запустити так звану смарт-мобілізацію, коли людина самостійно обирає – це навіть не про мобілізацію, людина сама собі обирає – спеціальність, на яку вона хоче мобілізуватися, і не під примусом, а самостійно", - пояснив він.

За його словами, проєкт покликаний налагодити комунікацію між державою та громадянами та забезпечити рівні умови мобілізації.

"Ми будемо запускати пілот на операторів дронів, і ця людина обирає, що вона хоче стати оператором дронів, або взагалі служити в роті ударних дронів. Це може бути сапер, водій, всі посади будуть. Людина зможе подивитися, що це взагалі за підрозділ, рота, які зобов'язання, які в тебе є ризики, як ти будеш навчатися. І найголовніше, що якщо ти залишиш заявку і пройдеш рекрутерів і тести, ти проходиш навчання, ти точно потрапляєш в роту ударних дронів і ти точно потрапляєш на ту посаду, на яку ти мобілізував себе", - розповів Федоров.

Він зазначив, що результати пілотного проєкту покажуть, скільки людей зголосяться мобілізуватися, як вони служитимуть і, відповідно, чи варто розширювати "смарт-мобілізацію".

При цьому чиновник наголосив, що жодних повісток у Дії не буде.

Що відомо про мобілізацію в Україні

17 серпня президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 15 листопада 2023 року.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов припустив, що в Україні може відбутись додатковий призов. Однак у Міноборони стверджують, що необхідності посилення мобілізації немає. Втім, ексміністр оборони Великої Британії Бен Воллес уважає, що Україні потрібно мобілізувати більше людей і "омолодити" армію.

"Середній вік бійців на фронті — понад 40 років. Я розумію бажання президента Зеленського зберегти молодь на майбутнє, але факт — Росія нишком мобілізує всю країну. Путін знає, що пауза дасть йому час для створення нової армії. Тому, як це зробила Британія в 1939 і 1941 роках, можливо, настав час переоцінити масштаби мобілізації в Україні", - наголосив Воллес.

Читайте також: Мобілізація, забезпечення та бюрократія: що та як покращити у війську

Україна
мобілізація
Читайте також:
У Волновасі окупант розстріляв родину з 9 людей
29 жовтня, 2023 неділя
У Волновасі окупант розстріляв родину з 9 людей
Френсіс Нганну - Тайсон Ф'юрі
29 жовтня, 2023 неділя
Ф'юрі переміг Нганну роздільним рішенням суддів. У 3-му раунді британця відправили в нокдаун
Ілон Маск
29 жовтня, 2023 неділя
Ізраїль відреагував на рішення Ілона Маска забезпечити сектор Гази інтернетом
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.29
    Купівля 37.29
    Продаж 37.98
  • EUR
    Купівля 39.47
    Продаж 40.49
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
30 жовтня
11:18
Оновлено
ракета
Росіяни зранку вдарили по судноремонтному заводу Одещини: постраждали 2 людей
11:14
Оновлено
Армія РФ атакувала Херсонщину
Армія РФ атакувала Херсонщину: є постраждалі та руйнування
11:07
США Японія
США придбали в Японії морепродукти, які Китай заборонив купувати своїм військовим після спуску води з АЕС Фукусіми
11:02
Ексклюзив
Ворог намагатиметься протиснути оборону ЗСУ, - Згурець про військову тактику навколо Авдіївки
11:02
Оновлено
Крим
ЗСУ вдарили по базі російської ППО у Криму
10:53
У Запоріжжі затримали пособника окупантів, який стежив за ЗСУ через вебкамери на дорогах
10:49
шахта
Окупанти на Луганщині ліквідують шахти, які раніше визнали "нерентабельними", - ОВА
10:47
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 30 жовтня: за скільки можна купити долар та євро
10:39
Прапор США
Америка не має наміру надсилати свої війська до Ізраїлю чи Гази, - віцепрезидентка США Гарріс
10:22
Вчені з Японії вперше виростили ембріон миші у космосі
10:02
OPINION
Олександр Красовицький
Про смерть Путіна та його двійників. Прикладна конспірологія
10:00
Партнерський матеріал
Бренд з українським корінням: Timberland святкує 50-річчя культових жовтих черевиків 
09:57
Обстріл Нової пошти, Харків
Удар РФ по терміналу "Нової пошти" на Харківщині: кількість загиблих зросла до 7 людей
09:30
Марко Бушманн
Голова мін'юсту Німеччини попередив про наслідки для іммігрантів за антисемітську поведінку
09:13
Оновлено
Дагестан. Ізраїль
В аеропорту російської Махачкали внаслідок недільних подій постраждали 20 людей
09:08
діти, злочини росії
Кремль віддав Сєверодонецьк, Лисичанськ і Рубіжне під контроль Татарстану, дітей вивозять у "виховні" табори, - ЦНС
08:26
Інфографіка
втрати окупантів
Літак, 15 танків і 860 військових: втрати РФ за добу війни в Україні
08:25
школа в окупації
На Луганщині загарбники знизили термін вивчення "історії" про війну РФ проти України, запровадивши додаткові уроки, - ОДА
08:19
Ексклюзив
Окупанти підтягують війська під Авдіївку, найближчими днями очікується хвиля штурмів, - начальник МВА Барабаш
08:15
На фото: система ППО
Вночі РФ запустила по Україні 12 "шахедів" і 2 ракети, ППО знищила всі ворожі цілі
08:08
Сергій Шойгу
Шойгу заявив, що РФ готова обговорювати врегулювання війни з Україною "на реалістичних засадах"
08:06
Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину 30 жовтня
Над Дніпропетровщиною вночі збили дві ворожі ракети: уламками пошкоджено будинки
08:00
OPINION
Керівник РПЦ Кирило та УПЦ (МП) Онуфрій
Національна безпека – законна підстава заборони РПЦ
08:00
OPINION
Сергій Руденко
Герой Бойко, заслужена Лобода, підполковник Арестович...
07:54
путін путлер
Після єврейського погрому в Дагестані Путіну складно буде вдавати, що РФ є релігійно толерантною, - ISW
07:21
Ворог вдарив по Херсону: одна людина загинула, троє поранено
07:18
окупанти Мелітополь
У лавах окупантів почастішали конфлікти тувинців із етнічними росіянами, бувають загиблі, - Центр нацспротиву
07:01
Російські військові
Путін відправив командувача групи військ "Дніпро" у відставку і призначив наступника, - ISW
05:56
Прапор Ізраїлю
Військові та заручники: ЦАХАЛ назвав втрати Ізраїлю у війні проти ХАМАС
00:33
Прапор США
США відправили на Близький Схід сили швидкого реагування морської піхоти, - CNN
00:23
Херсонщина
Росіяни пізно ввечері кілька разів атакували Херсон: є поранені
00:11
МЗС Ізраїлю викликало посла РФ після нещодавнього візиту ХАМАСу до Москви
2023, неділя
29 жовтня
23:47
Оновлено
збитий "Шахед"
Росіяни запустили ударні БПЛА: на Черкащині та Хмельниччині працювала ППО
23:31
Дрон-розміновувач ST1
Українські військові тестують новий дрон-розміновувач ST1
23:01
В Індії зіштовхнулися 2 потяги: 8 загиблих, 32 постраждалих
22:53
Ексклюзив
Ярослав Грицак
Мусульманський світ буде антиамериканським й за означенням антиукраїнським, - історик Грицак
22:40
Президента США Джо Байдена та прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу
"Ізраїль має повне право захищати своїх громадян": Байден обговорив з Нетаньягу ситуацію в Газі
22:00
Ексклюзив
Ізраїль
Ізраїль не може ввести у сектор Гази багато військ, бо це призведе до невиправдано великих втрат, - ізраїльський журналіст Ауслендер
21:58
чвк вагнер
ПВК Вагнера заявила, що переходить у підпорядкування Росгвардії
21:33
Херсон
Армія РФ атакувала Херсон з артилерії, постраждали 2 людини
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV