Федоров анонсував запуск "смарт-мобілізації": що відомо про проєкт

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.

"Ми хочемо запустити так звану смарт-мобілізацію, коли людина самостійно обирає – це навіть не про мобілізацію, людина сама собі обирає – спеціальність, на яку вона хоче мобілізуватися, і не під примусом, а самостійно", - пояснив він.

За його словами, проєкт покликаний налагодити комунікацію між державою та громадянами та забезпечити рівні умови мобілізації.

"Ми будемо запускати пілот на операторів дронів, і ця людина обирає, що вона хоче стати оператором дронів, або взагалі служити в роті ударних дронів. Це може бути сапер, водій, всі посади будуть. Людина зможе подивитися, що це взагалі за підрозділ, рота, які зобов'язання, які в тебе є ризики, як ти будеш навчатися. І найголовніше, що якщо ти залишиш заявку і пройдеш рекрутерів і тести, ти проходиш навчання, ти точно потрапляєш в роту ударних дронів і ти точно потрапляєш на ту посаду, на яку ти мобілізував себе", - розповів Федоров.

Він зазначив, що результати пілотного проєкту покажуть, скільки людей зголосяться мобілізуватися, як вони служитимуть і, відповідно, чи варто розширювати "смарт-мобілізацію".

При цьому чиновник наголосив, що жодних повісток у Дії не буде.

Що відомо про мобілізацію в Україні

17 серпня президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 15 листопада 2023 року.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов припустив, що в Україні може відбутись додатковий призов. Однак у Міноборони стверджують, що необхідності посилення мобілізації немає. Втім, ексміністр оборони Великої Британії Бен Воллес уважає, що Україні потрібно мобілізувати більше людей і "омолодити" армію.

"Середній вік бійців на фронті — понад 40 років. Я розумію бажання президента Зеленського зберегти молодь на майбутнє, але факт — Росія нишком мобілізує всю країну. Путін знає, що пауза дасть йому час для створення нової армії. Тому, як це зробила Британія в 1939 і 1941 роках, можливо, настав час переоцінити масштаби мобілізації в Україні", - наголосив Воллес.

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