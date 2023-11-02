Міноборони планує реформувати ТЦК, - Forbes
Міністерство оборони України розробило концепцію реформи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки
Про це пише Forbes із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що концепцію реформи розробили ще у червні цього року. Концепція реформи була розроблена попередньою командою з Міністерства оборони. Результатом їхньої роботи стала 16-сторінкова презентація, в якій було детально описані проблеми ТЦК та шляхи їх вирішення.
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Концепція передбачає зміни в способі обліку військовозобов’язаних, попередньому відборі військових, оповіщенні, призові за мобілізацією та ще чотирьох складових. Критерії оцінки: захист прав і свобод у процесі мобілізації, справедливість, якість, кількість та протидія корупції.
"У концепції реформи перераховуються проблеми із попереднім відбором військових – ручна обробка даних і формальні критерії. Автори пропонують автоматизувати відбір та створити систему рекрутингу. Останнє передбачає вебпортал з вакансіями та цивільні рекрутингові агенції з підбору", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що анонсована очільником Мінцифри Михайлом Федоровим смартмобілізація перегукується з ідеями Міноборони щодо відбору військових.
Що відомо про мобілізацію в Україні
17 серпня президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 15 листопада 2023 року.
Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов припустив, що в Україні може відбутись додатковий призов. Однак у Міноборони стверджують, що необхідності посилення мобілізації немає. Втім, ексміністр оборони Великої Британії Бен Воллес уважає, що Україні потрібно мобілізувати більше людей і "омолодити" армію.
"Середній вік бійців на фронті — понад 40 років. Я розумію бажання президента Зеленського зберегти молодь на майбутнє, але факт — Росія нишком мобілізує всю країну. Путін знає, що пауза дасть йому час для створення нової армії. Тому, як це зробила Британія в 1939 і 1941 роках, можливо, настав час переоцінити масштаби мобілізації в Україні", - наголосив Воллес.
В Україні планують через місяць-два запустити "смарт-мобілізацію". Проєкт передбачає, що людина зможе сама обрати для себе спеціальність для служби в ЗСУ.
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