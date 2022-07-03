Спецназ СБУ показав, як б'є ворога з повітря
Бійці та співробітники Служби безпеки України знищили 33 одиниці важкої техніки росіян
Про це повідомили на Facebook сторінці СБУ.
Силами Центра спеціальних операцій "А" та військової контррозвідки СБУ вже, зокрема, знищено 33 одиниці важкої ворожої техніки на $45 млн, серед якої: танки Т-80, Т-72Б3, Т-72, Т-64; БМП-3 та БМП-2, а також БТР-82.
Також СБУ повідомила, що у співпраці з артилеристами ЗСУ вона знищила 16 одиниць військової техніки та 5 артилерійських батарей ворога.
- Нагадуємо, що 3 липня 2022 року українські військові показали відео знищення російського танка на Донбасі. На відео знищення російського танка наклали пісню "Горить-палає техніка ворожа, рідна Україна переможе".
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