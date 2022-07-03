Спецназ СБУ показав, як б'є ворога з повітря

Про це повідомили на Facebook сторінці СБУ.

Силами Центра спеціальних операцій "А" та військової контррозвідки СБУ вже, зокрема, знищено 33 одиниці важкої ворожої техніки на $45 млн, серед якої: танки Т-80, Т-72Б3, Т-72, Т-64; БМП-3 та БМП-2, а також БТР-82.

Також СБУ повідомила, що у співпраці з артилеристами ЗСУ вона знищила 16 одиниць військової техніки та 5 артилерійських батарей ворога.

Нагадуємо, що 3 липня 2022 року українські військові показали відео знищення російського танка на Донбасі. На відео знищення російського танка наклали пісню "Горить-палає техніка ворожа, рідна Україна переможе".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb