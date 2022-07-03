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Головна війна з Росією "Горить-палає техніка ворожа": на Донбасі українські військові знищили російський танк

"Горить-палає техніка ворожа": на Донбасі українські військові знищили російський танк

3 липня, 2022 неділя
13:50
війна з Росією

Українські військові показали відео знищення російського танка на Донбасі

Про це повідомило оперативне командування "Північ" у телеграмі.

"В степах Донбасу ворожий танк зустрівся із воїнами ЗСУ. 1:0 на користь ЗСУ! Вірте в своїх захисників! Вірте в Україну! Перемога за нами!", - наголосили військові.

На відео знищення російського танка наклали пісню "Горить-палає техніка ворожа, рідна Україна переможе".

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