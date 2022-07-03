"Горить-палає техніка ворожа": на Донбасі українські військові знищили російський танк
Українські військові показали відео знищення російського танка на Донбасі
Про це повідомило оперативне командування "Північ" у телеграмі.
"В степах Донбасу ворожий танк зустрівся із воїнами ЗСУ. 1:0 на користь ЗСУ! Вірте в своїх захисників! Вірте в Україну! Перемога за нами!", - наголосили військові.
На відео знищення російського танка наклали пісню "Горить-палає техніка ворожа, рідна Україна переможе".
- Станом на ранок 3 липня окупанти втратили 1584 танки в Україні.
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