Спецпідрозділи РФ готують диверсії в прикордонних районах Сумщини, - ЦНС

Про це інформує центр національного спротиву.

"Групи диверсантів прибули в район Красної Яруги Бєлгородської області з метою дестабілізації обстановки в прикордонних районах Сумщини", - зазначають у Центрі нацспротиву.

Там наголошують, що білгородське підпілля фіксує пересування підрозділів РФ на автомобілях Toyota Hilux групами по 10 спецпризначенців. Про прибуття та маршрути пересування, підпіллю доповіли військовослужбовці роісйських збройних сил.

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Фото: Центр національного спротиву

Також за даними підпілля, російська ФСБ РФ та білоруський КДБ домовилися провести операцію нібито під чужим прапором проти нафтобази у Брестській області, щоб звинуватити Україну.

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