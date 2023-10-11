Спецпідрозділи РФ готують диверсії в прикордонних районах Сумщини, - ЦНС
Спецпідрозділи головного управління генштабу російських збройних сил прибули в Бєлгородську область для організації диверсій на території України з боку Сумської області
Про це інформує центр національного спротиву.
"Групи диверсантів прибули в район Красної Яруги Бєлгородської області з метою дестабілізації обстановки в прикордонних районах Сумщини", - зазначають у Центрі нацспротиву.
Там наголошують, що білгородське підпілля фіксує пересування підрозділів РФ на автомобілях Toyota Hilux групами по 10 спецпризначенців. Про прибуття та маршрути пересування, підпіллю доповіли військовослужбовці роісйських збройних сил.
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Фото: Центр національного спротиву
- Також за даними підпілля, російська ФСБ РФ та білоруський КДБ домовилися провести операцію нібито під чужим прапором проти нафтобази у Брестській області, щоб звинуватити Україну.
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