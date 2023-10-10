Провокація на кордоні з Польщею: спецслужби РФ та Білорусі планують теракт на нафтобазі, - Центр нацспротиву
За даними підпілля, ФСБ РФ та КДБ РБ домовилися провести операцію нібито під чужим прапором проти нафтобази у Брестській області, щоб звинуватити Україну
Про це інформує Центр національного спротиву.
Повідомляється, що федеральна служба безпеки Росії та комітет державної безпеки Республіки Білорусь домовилися провести операцію "під чужим прапором" на об’єкті поблизу білорусько-польського кордону.
Нині для теракту розглядається республіканське дочірнє унітарне підприємство із забезпечення нафтопродуктами "Білоруснафта-Брестоблнафтопродукт". База розташована поблизу населеного пункту Прилуки Брестської області та за 2 км від Польщі.
Фото: Центр національного спротиву
Метою таких дій є звинувачення України в цьому надалі.
За даними підпілля, теракт планують здійснити за допомогою безпілотного літального апарату, водночас у серпні цього року вагнерівці проводили аеророзвідку потенційних цілей.
Варто зазначити, що Сили оборони України діють виключно на території України. Ця провокація необхідна росіянам для зниження рівня підтримки України.
- У заяві Головного управлінні розвідки Міноборони 9 жовтня йшлося, що росіяни використовують напад ХАМАСу на Ізраїль для масштабної провокації проти України. Зокрема, спецслужби РФ вже передали терористичному угрупуванню захоплену в Україні іноземну зброю.
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