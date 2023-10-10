Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Провокація на кордоні з Польщею: спецслужби РФ та Білорусі планують теракт на нафтобазі, - Центр нацспротиву

Провокація на кордоні з Польщею: спецслужби РФ та Білорусі планують теракт на нафтобазі, - Центр нацспротиву

10 жовтня, 2023 вiвторок
13:26
Війна з Росією Нафтобаза

За даними підпілля, ФСБ РФ та КДБ РБ домовилися провести операцію нібито під чужим прапором проти нафтобази у Брестській області, щоб звинуватити Україну

Про це інформує Центр національного спротиву.

Повідомляється, що федеральна служба безпеки Росії та комітет державної безпеки Республіки Білорусь домовилися провести операцію "під чужим прапором" на об’єкті поблизу білорусько-польського кордону.

Нині для теракту розглядається республіканське дочірнє унітарне підприємство із забезпечення нафтопродуктами "Білоруснафта-Брестоблнафтопродукт". База розташована поблизу населеного пункту Прилуки Брестської області та за 2 км від Польщі.

На фото: нафтобазаНа фото: нафтобаза

Фото: Центр національного спротиву

Метою таких дій є звинувачення України в цьому надалі.

За даними підпілля, теракт планують здійснити за допомогою безпілотного літального апарату, водночас у серпні цього року вагнерівці проводили аеророзвідку потенційних цілей.

Варто зазначити, що Сили оборони України діють виключно на території України. Ця провокація необхідна росіянам для зниження рівня підтримки України.

  • У заяві Головного управлінні розвідки Міноборони 9 жовтня йшлося, що росіяни використовують напад ХАМАСу на Ізраїль для масштабної провокації проти України. Зокрема, спецслужби РФ вже передали терористичному угрупуванню захоплену в Україні іноземну зброю.
Світ
Росія
Польща
ЄС
Білорусь
теракт
російська армія
ФСБ
Читайте також:
ВАКС
9 жовтня, 2023 понедiлок
ВАКС закрив справу "Роттердам+": САП оскаржить рішення у суді
заморозки
9 жовтня, 2023 понедiлок
Укргідрометцентр попереджає про заморозки. Коли і де саме
радбез ООН
9 жовтня, 2023 понедiлок
Радбез ООН не зміг ухвалити спільну заяву щодо нападу ХАМАСу на Ізраїль
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.4
    Купівля 37.4
    Продаж 38.11
  • EUR
    Купівля 39.66
    Продаж 40.75
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
10 жовтня
14:25
молодь
Молодь отримала гранти і створює проєкти з підтримки ментального здоровʼя юних українців
14:21
Умєров відвідав позиції ЗСУ на Таврійському напрямку й нагородив військових
14:17
Аналітика
Leave Russia: аналітики YouControl проаналізували дані щодо іноземних компаній, які працюють на ринку РФ
14:16
заморозки
Заморозки ночами та потепління вдень: прогноз погоди на 11 жовтня від Наталки Діденко
14:13
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський прибув до Бухареста і зустрівся з президентом Румунії
14:04
OPINION
Владислав Головін
Не телемарафон. Або що показують медіа про війну в Ізраїлі
14:00
Александер Чеферін
УЄФА скасував рішення про допуск російських команд U17 до турнірів
13:58
ООН
Верховний комісар ООН із прав людини заявив про загибель цивільних у Газі та назвав облогу порушенням міжнародного права
13:46
Поліція США - ілюстрація
У Сан-Франциско авто врізалось у консульство Китаю, поліція застрелила водія
13:43
Постачав РФ кабелі з ОРДО, співпрацював з Росатомом: підприємцю оголосили підозру в колабораціонізмі
13:42
священник УПЦ МП
СБУ пропонує Раді розширити юридичну базу для заборони УПЦ МП, - ЗМІ
13:11
фейкові новини, fake news
Французький політик назвав вторгнення РФ в Україну "повністю виправданим", заявивши про "катування і вбивства" російськомовних
13:00
насильство
Поліція розслідує 54 випадки сексуального насильства окупантів над українцями
13:00
OPINION
Богдан Данилишин
Річний рівень інфляції у вересні знизився до 7,1%. Інфляційні тенденції місяця
12:56
На фото: позначки
Пишуть на стінах "200": партизани в Мелітополі "позначають" квартири окупантів
12:46
Анонс
Via Carpatia 2023
Міжнародний форум Via Carpatia: що у програмі
12:41
ізраїль україна
В Ізраїлі розшукали ще сімох українців, яких вважали зниклими
12:39
Бронежилети
Ексзаступника міністра оборони та ще одну особу підозрюють у закупівлі неякісних бронежилетів
12:38
Верховний лідер Ірану аятола Хаменеї
Не причетні, але підтримуємо: духовний лідер Ірану прокоментував атаки ХАМАС на Ізраїль
12:38
Польські вояки
У Польщі два генерали подали у відставку після скандалу з російською ракетою під Бидгощем
12:37
Ексклюзив
Китай та США
Світ готується до глобального конфлікту, - аналітик Інституту стратегічних досліджень
12:35
Мунео Судзукі
Заявив, що Москва переможе у війні: у Японії депутата вигнали з партії через поїздку до РФ
12:25
Як отримати тест-смужки українцям із цукровим діабетом І типу безплатно або з невеликою доплатою: пояснення МОЗ
12:07
Rheinmetall
Rheinmetall отримав замовлення на постачання понад 150 тис. артилерійських снарядів для України. Деталі
12:04
відключення електроенергії
"Найкращий спосіб боротися з тривогою": в Укренерго розповіли, як підготуватись до можливих блекаутів
11:52
Зеленський в конгресі США
У конгресі США допомогу Україні та Ізраїлю можуть проголосувати одним пакетом, – ЗМІ
11:41
Tesla Model Y sport
Укравтопром назвав, які електромобілі були найпопулярніші серед українців у вересні
11:30
Оновлено
Ракетний удар по селищу Великий Бурлук
Окупанти зранку обстріляли Харківщину: постраждали троє людей
11:27
РФ за добу обстріляла 6 населених пунктів Донеччини: загинула людина, ще чотирьох поранено
11:20
Палестина
Не можна плутати ХАМАС з палестинським населенням: МЗС Іспанії про пропозицію зупинки допомоги Палестині
11:13
Володимир Зеленський
Відкриття е-декларацій чиновників: Зеленський підписав закон
11:07
Сироп від кашлю
Сироп від кашлю призвів до смерті близько 300 дітей в деяких країнах. В чому саме криється небезпека
11:04
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Надважливість Токмакського напрямку для контрнаступу ЗСУ та стримування ворога біля Мар'їнки: Згурець про ситуацію на фронті
10:54
Оновлено
сектор Гази
Ізраїльська армія порадила жителям Гази прямувати до Єгипту .Червоний хрест прокоментував
10:53
У Запоріжжі затримали двох жінок, яких підозрюють у передаванні ворогу особистих даних бійців ЗСУ
10:51
Нафта
Нафта подешевшала після стрибка ціни на тлі ситуації на Близькому сході
10:46
Рамзан Кадиров
Кадиров заявив, що готовий відправити "миротворчу місію" до Палестини
10:45
OPINION
Борис Ґудзяк
Тероризм - це не відповідь. Молюся, щоб Ізраїль мав свободу і мир 
10:30
Речник міністерства оборони США Джон Кірбі
США заявили, що не вводитимуть свої війська в Ізраїль
10:26
ХАМАС напав на Ізраїль
Готувалися понад рік: у керівництві ХАМАСу озвучили подробиці нападу на Ізраїль
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV