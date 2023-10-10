Провокація на кордоні з Польщею: спецслужби РФ та Білорусі планують теракт на нафтобазі, - Центр нацспротиву

Про це інформує Центр національного спротиву.

Повідомляється, що федеральна служба безпеки Росії та комітет державної безпеки Республіки Білорусь домовилися провести операцію "під чужим прапором" на об’єкті поблизу білорусько-польського кордону.

Нині для теракту розглядається республіканське дочірнє унітарне підприємство із забезпечення нафтопродуктами "Білоруснафта-Брестоблнафтопродукт". База розташована поблизу населеного пункту Прилуки Брестської області та за 2 км від Польщі.

Фото: Центр національного спротиву

Метою таких дій є звинувачення України в цьому надалі.

За даними підпілля, теракт планують здійснити за допомогою безпілотного літального апарату, водночас у серпні цього року вагнерівці проводили аеророзвідку потенційних цілей.

Варто зазначити, що Сили оборони України діють виключно на території України. Ця провокація необхідна росіянам для зниження рівня підтримки України.