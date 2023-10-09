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РФ передала ХАМАСу захоплену в Україні іноземну зброю: готує масштабну провокацію, - ГУР

9 жовтня, 2023 понедiлок
13:41
Війна з Росією ХАМАС напав на Ізраїль

Росіяни використовують напад ХАМАСу на Ізраїль для масштабної провокації проти України. Зокрема, спецслужби РФ вже передали терористичному угрупуванню захоплену в Україні іноземну зброю

Про це йдеться у заяві Головного управлінні розвідки Міноборони.
 
"Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що російське ГРУ вже передало терористам ХАМАСу захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США та державах ЄС", - зазначають у розвідці.
 
За даними української спецслужби, наступним кроком росіяни планують поширити фейкові звинувачення українських військових у нібито продажу західної зброї для терористів на регулярній основі. 

"У межах кремлівської дезінформаційної кампанії ці фейки мають лягти в основу низки "викривальних публікацій" та "розслідувань" у західних ЗМІ", - попереджають у ГУР.
 
Там додають, що для переконливості спецслужби РФ мають намір використати відповідні коментарі зрадника з української прикордонної служби старшого лейтенанта Руслана Сирового, який нещодавно втік до Москви.
 
У Головному управлінні розвідки наголошують, що ця чергова провокація ворога націлена на дискредитацію Збройних Сил України та повне припинення військової допомоги з боку західних партнерів.

Події в Ізраїлі

Уранці в суботу, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го. 

Вранці 8 жовтня ліванська Хезболла оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАГАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль. Загалом 82 країни засудили вторгнення ХАМАСу та Ісламського джихаду на територію Ізраїлю.

В американському ISW наголошували, що Росія спробує використати напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль для просування своїх інформаційних операцій, спрямованих на зменшення підтримки та уваги США та Заходу до України.

Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що напад ХАМАС на Ізраїль не пов'язаний з фокусом країн Заходу на Україні.

Також президент Польщі Анджей Дуда заявив, що події в Ізраїлі "відволікають увагу світу" від України та сприяють російській агресії.

Водночас президент України Володимир Зеленський під час виступу на пленарному засіданні Парламентської асамблеї НАТО порівняв події в Україні й Ізраїлі та наголосив на важливій різниці - на Ізраїль напала терористична організація, а на Україну напала держава-терорист.

Україна
Росія
ГУР
ГРУ
Війна в Ізраїлі
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