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Зеленський порівняв події в Україні й Ізраїлі та наголосив на важливій різниці

9 жовтня, 2023 понедiлок
11:43
Війна з Росією

Президент України Володимир Зеленський сьогодні 9 жовтня у виступі на пленарному засіданні Парламентської асамблеї НАТО зазначив, що зараз на Ізраїль напала терористична організація, а на Україну напала держава-терорист

Це він сказав під час трансляції засідання в етері Еспресо.

"Сьогодні наша увага прикута до Близького Сходу. Ніхто не зможе забути, що терористи робили в Ізраїлі. Це були тисячі ракет проти мирного населення. Вони розстрілюють людей у машинах, жінок і дітей, які хочуть тікати. Ми це бачили. Бачили, що кров тече по вулицях. Терористи самі знімають ті звірства, якими вони пишаються. Вони б'ють жінок, викрадають з домівок старших людей, дітей. Ми до кінця ще не знаємо, скільки людей захоплено у полон та вбито. Вони навіть намагалися принижувати, знущатися над тілами мертвих. Ми бачили це все в Ізраїлі. І знаємо, що ізраїльські журналісти, коли були тут у нас в Україні, у Бучі, бачили зло, яке несла Росія. Вони тепер бачать це зло на території своєї держави. Різниця у тому, що зараз на Ізраїль напала терористична організація, а на Україну напала держава-терорист", - підкреслив президент України.

Володимир Зеленський зазначив, що суть цього зла є однією і тією ж.

"Я впевнений, що, по-перше, дуже важливо – хто підтримував російську пропаганду. Знову ж таки дітей, яких вкрали та утримують, російські пропагандисти називають трофеями. По-друге, Росія та Іран це підтримують. Іран надсилає "шахеди" до РФ, кажучи, що непричетний до того, що відбувається в Україні. Іран зараз підтримує те, що відбувається в Ізраїлі. Наскільки далі може зайти це зло? Воно може зайти настільки далеко, наскільки ми йому дозволимо. Тому ми зараз маємо зробити, аби наше бажання миру перевершило їхнє бажання крові. Такі зусилля допоможуть відновити міжнародний порядок", - наголосив Зеленський.
 

Світ
Україна
Росія
Ізраїль
Іран
терорист
тероризм
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