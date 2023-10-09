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Блінкен не вважає, що напад на Ізраїль пов'язаний з фокусом Заходу на Україні

9 жовтня, 2023 понедiлок
03:47
Світ Ентоні Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що напад ХАМАС на Ізраїль не пов'язаний з фокусом країн Заходу на Україні

Про це пише Держдеп США.

"Ні, я цього не бачу. Ми не бачимо. Ми побачимо, коли дізнаємося більше, якими були мотиви та якими вони є. Але зрозуміле одне: ми активно працювали над тим, щоб допомогти Ізраїлю та Саудівській Аравії нормалізувати їхні відносини, а також Ізраїлю розширити свої відносини з багатьма іншими країнами в регіоні та за його межами", - сказав Блінкен.

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За його словами, наразі Держдеп перевіряє інформацію про те, що під час нападу бойовиків ХАМАС були вбиті та захоплені у полон громадяни США.

Він також занепокоєний тим, що конфлікт може поширитися на сусідні країни або спровокувати прямий конфлікт між Ізраїлем та Іраном, який фінансує та постачає зброю ХАМАС.

Події в Ізраїлі

Ранком суботи, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу у кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі.

Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна знаходиться "у стані війни".

Для ударів по командним пунктам палестинців ЦАГАЛ активно задіював авіацію. Також розпочато зачистку окупованих ХАМАСом громад.

Окрім того, є велика загроза, що з півночі по Ізраїлю може вдарили шиїтська "Хезболла", адже її головний партнер і постачальник Ісламська Республіка Іран (ІРІ) закликала джихадистів "звільнити Єрусалим".

Україна
Ізраїль
Палестина
США
Ентоні Блінкен
Військові новини
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