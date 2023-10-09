Блінкен не вважає, що напад на Ізраїль пов'язаний з фокусом Заходу на Україні
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що напад ХАМАС на Ізраїль не пов'язаний з фокусом країн Заходу на Україні
Про це пише Держдеп США.
"Ні, я цього не бачу. Ми не бачимо. Ми побачимо, коли дізнаємося більше, якими були мотиви та якими вони є. Але зрозуміле одне: ми активно працювали над тим, щоб допомогти Ізраїлю та Саудівській Аравії нормалізувати їхні відносини, а також Ізраїлю розширити свої відносини з багатьма іншими країнами в регіоні та за його межами", - сказав Блінкен.
Читайте також: Напад ХАМАС на Ізраїль. Що саме відбувається в країні, можливий російський слід та чому це погано для України
За його словами, наразі Держдеп перевіряє інформацію про те, що під час нападу бойовиків ХАМАС були вбиті та захоплені у полон громадяни США.
Він також занепокоєний тим, що конфлікт може поширитися на сусідні країни або спровокувати прямий конфлікт між Ізраїлем та Іраном, який фінансує та постачає зброю ХАМАС.
Події в Ізраїлі
Ранком суботи, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу у кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі.
Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.
Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна знаходиться "у стані війни".
Для ударів по командним пунктам палестинців ЦАГАЛ активно задіював авіацію. Також розпочато зачистку окупованих ХАМАСом громад.
Окрім того, є велика загроза, що з півночі по Ізраїлю може вдарили шиїтська "Хезболла", адже її головний партнер і постачальник Ісламська Республіка Іран (ІРІ) закликала джихадистів "звільнити Єрусалим".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.45 Купівля 37.45Продаж 38.1
- EUR Купівля 39.67Продаж 40.66
- Актуальне
- Важливе