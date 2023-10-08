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Росія використовуватиме події в Ізраїлі для відвернення уваги від війни в Україні, - ISW

8 жовтня, 2023 неділя
07:32
Світ Ізраїль

Росія спробує використати напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль для просування своїх інформаційних операцій, спрямованих на зменшення підтримки та уваги США та Заходу до України

Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Кремль посилив кілька інформаційних операцій після терактів ХАМАС в Ізраїлі 7 жовтня, звинувачуючи насамперед Захід у тому, що він нехтує конфліктами на Близькому Сході заради підтримки України. Росія стверджує, що міжнародна спільнота перестане звертати увагу на Україну.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Сполученим Штатам та їхнім союзникам слід було б "займатися" роботою над "палестинсько-ізраїльським врегулюванням", а не "втручатися" у справи Росії та надавати Україні військову допомогу.

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У міністерстві закордонних справ РФ також звинуватили Захід у блокуванні зусиль необхідного "квартету" Росії, США, Євросоюзу та ООН, що призвело до ескалації насильства в Ізраїлі.

Відомий російський пропагандист Сергій Мардан прямо заявив, що Росія виграє від ескалації, оскільки світ "на деякий час відверне свою думку від України й знову займеться гасінням вічного вогню на Близькому Сході".

"Ці наративи Кремля націлені на західну аудиторію та вбивають клин у військову підтримку України. РФ прагне деморалізувати українське суспільство, стверджуючи, що Україна втратить міжнародну підтримку, і має намір запевнити російську внутрішню аудиторію, що міжнародна спільнота ігноруватиме військові зусилля України", - наголошують експерти ISW.

Події в Ізраїлі

Ранком суботи, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу у кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі.

Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ) оголосила про мобілізацію резервістів та початок контртерористичної операції "Залізні мечі". Вперше за 50 років рішенням уряду в країні впроваджено режим воєнного стану

Для ударів по командних пунктах палестинців ЦАГАЛ активно залучав авіацію. Також розпочато зачистку окупованих ХАМАСом громад.

Окрім того, є велика загроза, що з півночі по Ізраїлю може вдарили шиїтська "Хезболла", адже її головний партнер і постачальник Ісламська Республіка Іран (ІРІ) закликала джихадистів "звільнити Єрусалим".

Уранці 8 жовтня Саудівський телевізійний канал Al Arabiya оприлюднив втрати як палестинців, так і ізраїльтян протягом першої доби відновленого військового конфлікту. За даними каналу, Ізраїль втратив 300 людей вбитими та не менше 1 600 пораненими. Кількість жертв з боку населеного палестинцями Сектора Гази складає 232 вбитими та 1 627 пораненими. 

Еспресо.TV у режимі реального часу слідкує за подіями: деталі у текстовій трансляції.

Росія
Ізраїль
Війна з Росією
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