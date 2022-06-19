Спецпредставник ЄС з прав людини відвідав Бучу та Ірпінь

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Спецпредставник ЄС з прав людини прибув в Україну, щоб особисто ознайомитись з наслідками порушень прав людини та злочинами, які стали наслідками загарбницьких дій російської федерації. Візит триватиме кілька днів.

"Для мене честь зустрітись сьогодні з представниками Національної поліції України. Увесь світ був шокований російською агресією в Україні, жорстокістю цих злочинів і Європейський союз нині підтримує Україну. Ми докладемо усіх зусиль, аби винні у цих злочинах були притягнуті до відповідальності. Україна – частина європейської родини. Україна належить до Євросоюзу", - сказав Еймон Гілмор.

Під час робочої зустрічі говорили про розслідування воєнних злочинів російської федерації на Київщині та порушення міжнародного гуманітарного права.

17 червня у Женеві було представлено доповідь щодо порушення Росією прав людини й міжнародного гуманітарного права у Маріуполі.

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