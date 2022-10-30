Спецслужби РФ зламали телефон Ліз Трасс, - ЗМІ

Про це повідомляє британське видання Daily Mail.

За інформацією джерела, російські агенти зламали телефон Ліз Трасс, коли вона перебувала на посаді глави МЗС. Було викрадено дані за рік.

Російські спецслужби отримали доступ до "цілком таємних деталей" переговорів з міжнародними партнерами. До рук злочинців також потрапили особисті листування Трасс та подробиці щодо постачання зброї Україні.

20 жовтня Ліз Трасс оголосила про відставку з посади прем'єрки Великої Британії.

24 жовтня стало відомо, що новим прем'єром стане Ріші Сунак.

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