Спікер грузинського парламенту пояснив, чому країна не вводить санкції проти РФ
Спікер парламенту Грузії Шалви Папуашвілі заявив, що заклики до введення двосторонніх санкцій проти РФ можуть змусити країну піти на ризик ескалації проти Росії
Про це інформує Грузія-Online.
"Той, хто закликає Грузію запровадити двосторонні санкції проти Росії, закликає Грузію піти на ризик ескалації проти Росії, тобто піти на ризик можливої війни з Росією", - сказав Папуашвілі.
Він зазначив, що Грузія часто розмовляла з партнерами на цю тему і знайшла повне розуміння з їхнього боку. Також він наголосив, що будь-яка людина, яка закликає до введення двосторонніх санкцій проти РФ, закликає Грузію піти на ризик можливого військового протистояння.
Крім того, Папуашвілі нагадав, що політика Грузії з першого дня повномасштабного вторгнення РФ залишається незмінною. Вона полягає в тому, щоби країну не використовували для обходу міжнародних санкцій.
"Щодо Грузії не існує знаків питання. Щодо санкцій, то ми з першого дня війни в Україні говорили, якою є наша політика, і ми сумлінно проводимо цю політику. Наша політика полягає в тому, щоб Грузія не використовувалася для обходу міжнародних санкцій, і жодного факту не було підтверджено навіть на рівні підозр", - наголосив спікер грузинського парламенту.
- 30 травня представник правлячої партії "Грузинська мрія", мер Тбілісі Каха Каладзе заявив, що питання про санкції проти РФ буде підняте тоді, коли Грузія стане частиною ЄС.
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