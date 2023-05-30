У правлячій партії Грузії заявили, що розглядатимуть санкції проти РФ тоді, коли країна стане частиною ЄС
Представник правлячої партії "Грузинська мрія", мер Тбілісі Каха Каладзе заявив, що питання про санкції проти РФ буде підняте тоді, коли Грузія стане частиною ЄС
Про це пише Грузія-Online.
Він наголосив, що тоді ж буде підійматися питання доцільності авіасполучення з РФ. За його словами, коли Грузія вступить до Євросоюзу, то прийматиме рішення, які відповідають загальноєвропейським інтересам.
"Грузія поки що не є членом ЄС. Ми незалежна, суверенна країна, яка прагне Європи та бажає євроінтеграції. Коли матимемо статус і станемо країною-членом Євросоюзу, звичайно, прийматимемо рішення, які відповідають спільним інтересам", - заявив Каладзе.
- Раніше президентка Грузії Зурабішвілі розкритикувала уряд, зазначивши, що він "говорить однією мовою з Москвою".
- Також вона казала, що уряд країни загнав себе в ізоляцію своєю нейтральною політикою щодо України на тлі широкомасштабної агресії РФ.
- Прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі заявив, що санкції проти РФ завдадуть краху економіці Грузії, а також звинуватив світову спільноту у тому, що вона не ввела обмежень проти Росії під час війни у Грузії у 2008-му.
- Посол Європейського Союзу в Грузії Павло Герчинський передав голові міністерства економіки країни Левану Давіташвілі офіційний демарш від імені 27 держав Європейського Союзу за відновлення авіасполучення з Росією.
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