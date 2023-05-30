Про це пише Грузія-Online.

Він наголосив, що тоді ж буде підійматися питання доцільності авіасполучення з РФ. За його словами, коли Грузія вступить до Євросоюзу, то прийматиме рішення, які відповідають загальноєвропейським інтересам.

"Грузія поки що не є членом ЄС. Ми незалежна, суверенна країна, яка прагне Європи та бажає євроінтеграції. Коли матимемо статус і станемо країною-членом Євросоюзу, звичайно, прийматимемо рішення, які відповідають спільним інтересам", - заявив Каладзе.