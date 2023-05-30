Про це передає "Ехо Кавказу".

За його словами, рішення Грузії схвалити пряме авіасполучення з РФ суперечить одностайному рішенню 27 країн ЄС про відмову від авіарейсів до та з країни-агресорки, а також про закриття свого повітряного простору для російських літаків.

"Ми також висловили стурбованість тим, що це рішення суперечить нашій рішучості ізолювати Росію і чинити на неї тиск, щоб вона змінила свою тактику, коли йдеться про жорстоку, агресивну війну, яку Росія продовжує вести в Україні", – наголосив Герчинський.

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Натомість очільник мінекономіки країни заявив, що "контекст Грузії відрізняється від контексту країн-членів ЄС", а держава перебуває в "особливо складній ситуації".

"Грузія перебуває в особливо складній ситуації: у нас прямий кордон із РФ і 20% територій Грузії окуповані, тому контекст Грузії відрізняється від контексту країн-членів ЄС, і про це ми говорили відкрито. Думаю, що для більшості послів це зрозуміло та логічно", - зауважив грузинський міністр.