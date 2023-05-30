Відновлення авіасполучення з Росією: 27 країн ЄС оголосили демарш Грузії
Посол Європейського Союзу в Грузії Павло Герчинський передав голові міністерства економіки країни Левану Давіташвілі офіційний демарш від імені 27 держав Європейського Союзу за відновлення авіасполучення з Росією
Про це передає "Ехо Кавказу".
За його словами, рішення Грузії схвалити пряме авіасполучення з РФ суперечить одностайному рішенню 27 країн ЄС про відмову від авіарейсів до та з країни-агресорки, а також про закриття свого повітряного простору для російських літаків.
"Ми також висловили стурбованість тим, що це рішення суперечить нашій рішучості ізолювати Росію і чинити на неї тиск, щоб вона змінила свою тактику, коли йдеться про жорстоку, агресивну війну, яку Росія продовжує вести в Україні", – наголосив Герчинський.
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Натомість очільник мінекономіки країни заявив, що "контекст Грузії відрізняється від контексту країн-членів ЄС", а держава перебуває в "особливо складній ситуації".
"Грузія перебуває в особливо складній ситуації: у нас прямий кордон із РФ і 20% територій Грузії окуповані, тому контекст Грузії відрізняється від контексту країн-членів ЄС, і про це ми говорили відкрито. Думаю, що для більшості послів це зрозуміло та логічно", - зауважив грузинський міністр.
- 11 травня стало відомо, що президент Росії Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого візовий режим для громадян Грузії припинить діяти з 15 травня 2023 року. Між країнами також відновлять авіаперевезення. ЄС закликав Грузію не пускати російські літаки на свою територію.
- 15 травня Грузія дозволила першій російській авіакомпанії "Азимут" здійснювати рейси до країни. Наступного дня дозвіл на регулярні рейси у Москву отримала грузинська авіакомпанія Georgian Airways. Згодом дозвіл був наданий ще одній авіакомпанії з РФ – Red Wings.
- 20 травня стало відомо, що президентка Грузії Саломе Зурабішвілі оголосила бойкот Georgian Airways, яка почала здійснювати прямі рейси до Москви. Авіакомпанія, своєю чергою, оголосила Зурабішвілі персоною нон ґрата на своїх літаках.
- 25 травня з'явилась інформація, що грузинська авіакомпанія Georgian Airways запустить для росіян транзитні рейси через Тбілісі в Європу.
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