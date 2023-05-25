Грузинський авіаперевізник запускає для росіян транзитні рейси у Європу через Тбілісі
Грузинська авіакомпанія Georgian Airways, яка нещодавно відновила прямі польоти до Росії, запустить для росіян транзитні рейси через Тбілісі в Європу
Про це розповів засновник авіакомпанії Тамаз Гаіашвілі, пише RTVI.
За його словами, у планах рейси до п'яти європейських міст – Мілана, Парижа, Відня, Ларнаки, Салоніків.
"Почнемо з 15 червня. Подивимося, як піде ця справа. Але думаємо, що буде достатній попит на цих маршрутах. Через Тбілісі буде зручніше і швидше, ніж на інших напрямках", – сказав Гаіашвілі.
Він додав, що, за прогнозами Georgian Airways, пасажирський потік між Росією і Грузією поступово відновиться.
"Природно, будемо зберігати повітряне сполучення з Росією. Нічого з цим не буде. Уряд Грузії дуже тепло це рішення зустрів. Дай бог, щоб воно ніколи більше не переривалося", – сказав він.
Заборона на польоти російських авіакомпаній до Грузії діяла з 2019 року. Її зняли 15 травня 2023 року. Того самого дня в Росії скасували візовий режим для громадян Грузії.
Ці події викликали протести опозиції в Тбілісі, а президентка Грузії Саломе Зурабішвілі оголосила бойкот Georgian Airways через відновлення польотів до Москви.
- Нагадаємо, 11 травня стало відомо, що президент Росії Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого візовий режим для громадян Грузії припинить діяти з 15 травня 2023 року. Між країнами також відновлять авіаперевезення. ЄС закликав Грузію не пускати російські літаки на свою територію.
- 15 травня Грузія дозволила першій російській авіакомпанії "Азимут" здійснювати рейси до країни. Наступного дня дозвіл на регулярні рейси у Москву отримала грузинська авіакомпанія Georgian Airways. Згодом дозвіл був наданий ще одній авіакомпанії з РФ – Red Wings.
- 20 травня стало відомо, що президентка Грузії Саломе Зурабішвілі оголосила бойкот Georgian Airways, яка почала здійснювати прямі рейси до Москви. Авіакомпанія, в свою чергу, оголосила Зурабішвілі персоною нон ґрата на своїх літаках.
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