Про це розповів засновник авіакомпанії Тамаз Гаіашвілі, пише RTVI.

За його словами, у планах рейси до п'яти європейських міст – Мілана, Парижа, Відня, Ларнаки, Салоніків.

"Почнемо з 15 червня. Подивимося, як піде ця справа. Але думаємо, що буде достатній попит на цих маршрутах. Через Тбілісі буде зручніше і швидше, ніж на інших напрямках", – сказав Гаіашвілі.

Він додав, що, за прогнозами Georgian Airways, пасажирський потік між Росією і Грузією поступово відновиться.

"Природно, будемо зберігати повітряне сполучення з Росією. Нічого з цим не буде. Уряд Грузії дуже тепло це рішення зустрів. Дай бог, щоб воно ніколи більше не переривалося", – сказав він.

Заборона на польоти російських авіакомпаній до Грузії діяла з 2019 року. Її зняли 15 травня 2023 року. Того самого дня в Росії скасували візовий режим для громадян Грузії.

Ці події викликали протести опозиції в Тбілісі, а президентка Грузії Саломе Зурабішвілі оголосила бойкот Georgian Airways через відновлення польотів до Москви.