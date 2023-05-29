Про це політик сказав журналістам, передає видання "Новости Грузия".

"Ми не проводимо політику поступок Росії. Наша політика – це не політика поступок, а стратегічна політика терпіння", - заявив спікер грузинського парламенту.

Він заявив, що національним інтересом Грузії є нібито "збереження миру та посилення економіки".

"Ми намагаємося уникати провокацій і різних загроз, у тому числі з Росії. Ми нікому нічого не віддаємо, ні за що не торгуємось... Наша головна мета – об'єднання країни та євроінтеграція. Для досягнення цих цілей необхідні мир та економічний прогрес", - заявив Папуашвілі.