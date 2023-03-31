Про це Зурабішвілі сказала, виступаючи з річним звітом перед парламентом 31 березня, повідомляє видання Ехо Кавказу.

Зокрема Зурабішвілі назвала конспірологічною теорією заяви про те, що Захід схиляє Тбілісі до відкриття "другого фронту" проти Росії.

"Грузинський народ прекрасно знає, що ідея створення Євросоюзу служить саме миру, а не війні. Європейський Союз у Грузії безпосередньо служить миру нашої країни за допомогою спостережної місії ЄС і мирного розвитку", - сказала вона.

Натомість Зурабішвілі вважає, що сценарії, які моделює чинний уряд, "збігаються з посилами Росії і сепаратистів".

"Факт, що Тбілісі й Москва говорять однією мовою з приводу цього "другого фронту", - констатувала президентка Грузії.