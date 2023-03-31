Президентка Грузії Зурабішвілі розкритикувала уряд: "говорять однією мовою з Москвою"
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі розкритикувала чинний уряд країни, відзначивши, що він говорить однією мовою з Москвою, коли йдеться про відкриття "другого фронту" проти РФ
Про це Зурабішвілі сказала, виступаючи з річним звітом перед парламентом 31 березня, повідомляє видання Ехо Кавказу.
Зокрема Зурабішвілі назвала конспірологічною теорією заяви про те, що Захід схиляє Тбілісі до відкриття "другого фронту" проти Росії.
"Грузинський народ прекрасно знає, що ідея створення Євросоюзу служить саме миру, а не війні. Європейський Союз у Грузії безпосередньо служить миру нашої країни за допомогою спостережної місії ЄС і мирного розвитку", - сказала вона.
Натомість Зурабішвілі вважає, що сценарії, які моделює чинний уряд, "збігаються з посилами Росії і сепаратистів".
"Факт, що Тбілісі й Москва говорять однією мовою з приводу цього "другого фронту", - констатувала президентка Грузії.
- Раніше президентка Грузїї Саломе Зурабішвілі заявила, що уряд країни загнав себе в ізоляцію своєю нейтральною політикою щодо України на тлі широкомасштабної агресії РФ.
- 23 березня одна з лідерів опозиції Грузії Ніно Бурджанадзе заявила, що перемога України у війні відкриє шлях до звільнення окупованих Росією Абхазії та Південної Осетії.
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