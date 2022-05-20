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Спікери парламенту Ірландії Марк Дейлі та Шон О’Фаріл відвідали Україну

20 травня, 2022 п'ятниця
17:06
Світ Денис Шмигаль та спікери Парламенту Ірландії Марк Дейлі та Шон О’Фаріл

Ірландія підтримує вступ України в Європейський Союз і продовжить всебічно допомагати українцям

Про це повідомляє Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Обговорили глобальні виклики, спричинені повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Подякував Ірландії за надання гуманітарної, фінансової допомоги та захисного спорядження", йдеться в повідомленні.

Зокрема, на зустрічі зі спікерами верхньої та нижньої палат парламенту Ірландії, Денис Шмигаль закликав Ірландію надати будь-яку допомогу в розмінуванні територій.

З Марком Дейлі та Шоном О’Фарілом також зустрівся президент Зеленський, який подякував за надання фінансової допомоги й захисного спорядження.

Також спікери заявили, що Ірландія підтримує вступ України в ЄС і продовжить всебічно допомагати українцям.

  • Нагадаємо, Ірландія заморозила 1,2 млдр євро активів Росії. Опозиція стверджує, що ці кошти можуть бути використані для оплати рахунків за гуманітарну допомогу біженцям, яка, за прогнозами, обійдеться в мільярди в найближчі два роки.

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Новини
Ірландія
допомога
Володимир Зеленський
Шмигаль
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