Спікери парламенту Ірландії Марк Дейлі та Шон О’Фаріл відвідали Україну
Ірландія підтримує вступ України в Європейський Союз і продовжить всебічно допомагати українцям
Про це повідомляє Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Обговорили глобальні виклики, спричинені повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Подякував Ірландії за надання гуманітарної, фінансової допомоги та захисного спорядження", йдеться в повідомленні.
Зокрема, на зустрічі зі спікерами верхньої та нижньої палат парламенту Ірландії, Денис Шмигаль закликав Ірландію надати будь-яку допомогу в розмінуванні територій.
З Марком Дейлі та Шоном О’Фарілом також зустрівся президент Зеленський, який подякував за надання фінансової допомоги й захисного спорядження.
Також спікери заявили, що Ірландія підтримує вступ України в ЄС і продовжить всебічно допомагати українцям.
- Нагадаємо, Ірландія заморозила 1,2 млдр євро активів Росії. Опозиція стверджує, що ці кошти можуть бути використані для оплати рахунків за гуманітарну допомогу біженцям, яка, за прогнозами, обійдеться в мільярди в найближчі два роки.
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