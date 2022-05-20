Спікери парламенту Ірландії Марк Дейлі та Шон О’Фаріл відвідали Україну

Про це повідомляє Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.



"Обговорили глобальні виклики, спричинені повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Подякував Ірландії за надання гуманітарної, фінансової допомоги та захисного спорядження", йдеться в повідомленні.



Зокрема, на зустрічі зі спікерами верхньої та нижньої палат парламенту Ірландії, Денис Шмигаль закликав Ірландію надати будь-яку допомогу в розмінуванні територій.



З Марком Дейлі та Шоном О’Фарілом також зустрівся президент Зеленський, який подякував за надання фінансової допомоги й захисного спорядження.



Також спікери заявили, що Ірландія підтримує вступ України в ЄС і продовжить всебічно допомагати українцям.

Нагадаємо, Ірландія заморозила 1,2 млдр євро активів Росії. Опозиція стверджує, що ці кошти можуть бути використані для оплати рахунків за гуманітарну допомогу біженцям, яка, за прогнозами, обійдеться в мільярди в найближчі два роки.

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