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Спільникам колишнього очільника МВС Захарченка повідомили про підозру

8 серпня, 2022 понедiлок
13:10
Кримінал Віталій Захарченко

Правоохоронці повідомили про підозру чотирьом спільникам ексочільника Міністерства внутрішніх справ України Віталія Захарченка

Про це інформує Державне бюро розслідувань.

"У ході розслідування Бюро зібрало докази та повідомило про підозру чотирьом особам, які в підконтрольній Захарченку банківській установі отримали від кількох юридичних осіб кошти у сумі близько 100 млн грн кожен", - йдеться в повідомленні.

Гроші оформлювали, як повернення фіндопомоги. Частина коштів йшла на рахунки спільників Захарченка та замовнику готівкою.

"Учасники схеми не задекларували та не сплатили податок на доходи фізичних осіб в сумі 68 млн грн, що призвело до ненадходження до місцевих бюджетів різних рівнів коштів в особливо великих розмірах", - роз'яснюють в ДБР.

Чотирьом спільникам Захарченка повідомлено про підозру за статтею про ухилення від сплати податків.

Агентство з розшуку та менеджменту активів отримало майно Захарченка та спільників на суму 1,4 млрд грн, ініційовано питання про передачу майна в дохід держави.

  • Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що йому телефонував колишній міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко з пропозицією здати росіянам Кривий Ріг.
  • 20 березня повідомлялося, що Олександр Вілкул відкинув заклик екснардепа Олега Царьова здати місто російським військам.
  • 25 лютого, 2021 року Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно компаній, пов'язаних з колишнім очільником МВС Віталієм Захарченком.
  • 11 вересня 2021 року, на території приватного домоволодіння в селі Погреби Броварського району Київської області знайдено мертвим суддю столичного Печерського райсуду Віталія Писанця, який вів справи Медведчука та Шеремета, знімав арешт з майна Захарченк.
  • 2 лютого 2019 року Печерський суд Києва скасував арешт майна компанії "Фонд Адміністративне бюро LVV" у справі про відмивання грошей ексміністром МВС Віталієм Захарченком.
  • Нагадаємо, у листопаді 2018 року стало відомо, що очільника Міністерства внутрішніх справ України часів Януковича Віталія Захарченка підозрюють у відмиванні 10,345 млрд грн через спеціально створений для цього Смартбанк..

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печерський суд
ДБР
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