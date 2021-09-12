Вів справи Медведчука та Шеремета, знімав арешт з майна Захарченка. Що відомо про знайденого мертвим суддю Писанця

Інформація підтверджена Національною поліцією.



Справою зайнялося Державне бюро розслідувань.



Причина смерті встановлюється. Тіло забрали на експертизу.



За попередніми даними від журналістів, Писанець відпочивав в колі знайомих йому слідчого та адвоката. Розпивалося спиртне.



Через сварку, один з чоловіків - йдеться про слідчого - ніби як штовхнув суддю, той впав, одначе спершу почувався добре й застілля продовжилося. За якийсь час, хвилин за 40, у нього з носа пішла кров. Писанець, як стверджується, знепритомнів, обличчя його посиніло. Прибулі медики констатували смерть.



Звідки походив

Згідно даних антикорупційного руху "Чесно", з 1998 до 2011 року Віталій Анатолійович Писанець був суддею Свердловського міського суду Луганської області (з 2003 року обраний на посаду судді безстроково), а у 2011-му його призначили головою цього суду.



22 липня 2012 року суддю Писанця побили невідомі і він потрапив до лікарні з переломом черепа й сильним крововиливом. Тоді зазначалося, що причиною була його "професійна діяльність".



З початком війни перевівся на підконтрольну територію.



21 квітня 2015 році Віталія Писанця указом президента перевели до Печерського райсуду Києва.



Чим займався