Вів справи Медведчука та Шеремета, знімав арешт з майна Захарченка. Що відомо про знайденого мертвим суддю Писанця
Ввечері у суботу, 11 вересня 2021 року, на території приватного домоволодіння в селі Погреби Броварського району Київської області знайдено мертвим суддю столичного Печерського райсуду Віталія Писанця
Інформація підтверджена Національною поліцією.
Справою зайнялося Державне бюро розслідувань.
Причина смерті встановлюється. Тіло забрали на експертизу.
За попередніми даними від журналістів, Писанець відпочивав в колі знайомих йому слідчого та адвоката. Розпивалося спиртне.
Через сварку, один з чоловіків - йдеться про слідчого - ніби як штовхнув суддю, той впав, одначе спершу почувався добре й застілля продовжилося. За якийсь час, хвилин за 40, у нього з носа пішла кров. Писанець, як стверджується, знепритомнів, обличчя його посиніло. Прибулі медики констатували смерть.
Звідки походив
Згідно даних антикорупційного руху "Чесно", з 1998 до 2011 року Віталій Анатолійович Писанець був суддею Свердловського міського суду Луганської області (з 2003 року обраний на посаду судді безстроково), а у 2011-му його призначили головою цього суду.
22 липня 2012 року суддю Писанця побили невідомі і він потрапив до лікарні з переломом черепа й сильним крововиливом. Тоді зазначалося, що причиною була його "професійна діяльність".
З початком війни перевівся на підконтрольну територію.
21 квітня 2015 році Віталія Писанця указом президента перевели до Печерського райсуду Києва.
Чим займався
У відкритих джерелах є відомості про залучення Писанця, що мав статус слідчого судді, до найбільш резонансних в Україні політичних та кримінальних справ, зокрема справи кума Путіна Віктора Медведчука та щодо загибелі від вибуху білоруського журналіста та громадського діяча Павла Шеремета.
Рішення Писанця не завжди знаходили розуміння в суспільстві, як і в професійному правничному й патріотичному середовищі.
5 лютого 2019 року він зняв арешт з "майна Віталія Захарченка" - скандального ексміністра МВС часів Януковича, чиї люди безпосередньо причетні до розстрілу Небесної Сотні. Тоді Віталій Писанець чомусь не знайшов зв'язку між власником майна і Захарченком та його можливими злочинами, і тому погодився розморозити земельні ділянки, будинки, квартиру та машиномісця.
"Вважав себе суддею, обслуговував режим, підтримував репресії проти ветеранів і, будучи недостойним, тримавав достойних роками у в'язниці", - такими словами характеризує Писанця політик та військовий Андрій Білецький.
Разом з тим, часом Писанець пом'якшував долю підсудних, до яких була прикута значна суспільна увага, або коли з цим погоджувалася сторона обвинувачення.
5 лютого 2020 року Віталій Писанець продовжив до 4 квітня домашній арешт Яни Дугарь, підозрюваної в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета. А 25 травня того ж року він задовольнив клопотання прокурорів: змінив запобіжний захід з домашнього арешту на заставу у розмірі 168 тисяч гривень, зобов'язав одягнути електронний браслет і поклав обов'язки перебувати в районі, в якому розміщена військова частина, де Яна проходить військову службу.
2 вересня 2021 року у справі про катастрофу Ан-26 на Харківщині він звільнив з-під арешту бойового генерала Олександра Турінського, який очолював Харківський національний університет Повітряних сил. Вивчивши позиції усіх сторін, суддя Віталій Писанець відпустив Турінського під особисте зобов'язання.
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