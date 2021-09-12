Поліція підтвердила смерть судді Писанця. Розслідуванням зайнялося ДБР
"11 вересня в селі Погреби, що на Київщині виявлено тіло судді"
Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті Національної поліції України, передає Еспресо.TV.
Як видно на наведений правоохоронцями світлині, вони прибули тоді вже ввечері.
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"На місці події працювали працівники Державного бюро розслідувань, які і будуть проводити розслідування даного кримінального провадження", - зазначають поліцейські.
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