Неподалік від Києва знайшли мертвим суддю Печерського райсуду Києва Віталія Писанця, - ЗМІ
Суддю Печерського районного суду міста Києва Віталія Писанця знайшли мертвим у селі Погреби, що на Київщині
Про це із посиланням на Україна24 передає Еспресо.TV.
Напередодні суддя перебував в гостях у свого друга.
Офіційних повідомлень про смерть Писанця від правоохоронних органів поки що немає.
Інші видання також повідомляють про загибель судді.
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