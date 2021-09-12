Неподалік від Києва знайшли мертвим суддю Печерського райсуду Києва Віталія Писанця, - ЗМІ

Про це із посиланням на Україна24 передає Еспресо.TV.



Напередодні суддя перебував в гостях у свого друга.

Офіційних повідомлень про смерть Писанця від правоохоронних органів поки що немає.



Інші видання також повідомляють про загибель судді.





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