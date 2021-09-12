Суддя Писанець на відпочинку побився зі знайомим, - джерела

Чоловіки разом відпочивали. З ними була ще третя особа, один зі столичних адвокатів, розповідає Еспресо.TV з посиланням на Depo.ua.



Розпивалися спиртні напої.



Слідчий під час сварки вдарив Писанця, але той буцім сильно не постраждав і продовжив спілкування.



Одначе, невдовзі у Віталія Писанця, як зазначає Depo.ua, пішла з носа кров і він знепритомнів.



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Прибулі медики констатували смерть.



Нацполіція забрала тіло судді на експертизу.



Слід наголосити, що дана інформація носить неофіційний характер.



Усі обставини справи з'ясовуються.





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