Співачка Роксана Вікалюк та музиканти з Європи заграли гуцульский "Аркан" на концерті в підтримку України у Берліні

На ньому прозвучав "Аркан" - мелодія однойменного традиційного танцю гірських українців гуцулів. Про це мисткиня розповіла у себе на фейсбуці, передає Еспресо.TV.



"Концерт на підтримку України. Імпровізацію на тему старовинного бойового героїчного гуцульського танцю "Аркан" наша команда зіграла лише з однією репетицією, яку ми зробили прямо перед концертом", - зазначила вона.



Роксана Вікалюк відома тим, що популяризує в Європі українську народну музику.