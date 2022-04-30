Співачка Роксана Вікалюк та музиканти з Європи заграли гуцульский "Аркан" на концерті в підтримку України у Берліні
Українська співачка, композиторка та піаністка Роксана Вікалюк, що родом з Тернополя, а нині живе та працює у Євросоюзі, дала концерт на пошану захисників України. Захід відбувся у Берліні (ФРН)
На ньому прозвучав "Аркан" - мелодія однойменного традиційного танцю гірських українців гуцулів. Про це мисткиня розповіла у себе на фейсбуці, передає Еспресо.TV.
"Концерт на підтримку України. Імпровізацію на тему старовинного бойового героїчного гуцульського танцю "Аркан" наша команда зіграла лише з однією репетицією, яку ми зробили прямо перед концертом", - зазначила вона.
Роксана Вікалюк відома тим, що популяризує в Європі українську народну музику.
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