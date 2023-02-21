Співробітника білоруської спецслужби засудили в Україні на 10 років за розвідку та підривну діяльність
Білоруського КДБіста, який воював в Україні в складі російської армії та розвідувального дані про закордонне озброєння в ЗСУ, засудили на 10 років позбавлення волі
Про це інформує Служба безпеки України.
"Служба безпеки зібрала доказову базу на представника білоруської спецслужби, який у складі російської приватної військової компанії "Редут" пішов воювати проти України", - пише пресслужба.
Повідомляється, що зловмисник житель Мінської області. У грудні 2020 року його зарахували до складу 2-го антитерористичного відділу КДБ на посаду "розвідника".
Після початку повномасштабного вторгнення він отримав завдання на проведення розвідувально-підривної діяльності проти України та збирати розвідувальні дані про зразки озброєння наших воїнів, яке передали західні партнери.
"За легендою він мав діяти під виглядом іноземного найманця, а зібрану розвідінформацію передавати у Мінськ через зв’язкового. Для цього влітку минулого року прибув до тренувального табору російської ПВК, де пройшов оперативно-бойову підготовку під керівництвом кадрових співробітників російських спецслужб", - додають в пресслужбі.
Згодом зловмисника перекинули у складі армії РФ на східний фронт. Білорус разом з угрупованням рашистів брав активну участь у боях проти Збройних Сил України на Харківському і Краматорському напрямках.
"Він намагався розвідати плани можливої участі російських ПВК у спробах усунення від влади чинного режиму самопроголошеного президента Лукашенка", - роз'яснили в СБУ.
Ворога спіймали у полон українські бійці під час бою на Донеччині у вересні 2022 року.
Затриманий намагався видати себе за "рядового" бойовика і хотів приховати свою причетність до білоруської спецслужби. Однак правоохоронці отримали від нього правдиву інформацію.
Суд призначив йому 10 років за ґратами за найманство.
- Виїхав на Донеччину та перейшов на бік ворога: у Львові судитимуть бойовика "ДНР". За даними розслідування, чоловік у 2015 році виїхав у Донецьку область, де добровільно перейшов на бік ворога, вступивши до "народної міліції ДНР".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.3
Купівля 39.3Продаж 39.93
-
EUR
Купівля 41.44Продаж 42.29
- Актуальне
- Важливе