Про це інформує Служба безпеки України.

"Служба безпеки зібрала доказову базу на представника білоруської спецслужби, який у складі російської приватної військової компанії "Редут" пішов воювати проти України", - пише пресслужба.

Повідомляється, що зловмисник житель Мінської області. У грудні 2020 року його зарахували до складу 2-го антитерористичного відділу КДБ на посаду "розвідника".

Після початку повномасштабного вторгнення він отримав завдання на проведення розвідувально-підривної діяльності проти України та збирати розвідувальні дані про зразки озброєння наших воїнів, яке передали західні партнери.

"За легендою він мав діяти під виглядом іноземного найманця, а зібрану розвідінформацію передавати у Мінськ через зв’язкового. Для цього влітку минулого року прибув до тренувального табору російської ПВК, де пройшов оперативно-бойову підготовку під керівництвом кадрових співробітників російських спецслужб", - додають в пресслужбі.

Згодом зловмисника перекинули у складі армії РФ на східний фронт. Білорус разом з угрупованням рашистів брав активну участь у боях проти Збройних Сил України на Харківському і Краматорському напрямках.

"Він намагався розвідати плани можливої участі російських ПВК у спробах усунення від влади чинного режиму самопроголошеного президента Лукашенка", - роз'яснили в СБУ.

Ворога спіймали у полон українські бійці під час бою на Донеччині у вересні 2022 року.

Затриманий намагався видати себе за "рядового" бойовика і хотів приховати свою причетність до білоруської спецслужби. Однак правоохоронці отримали від нього правдиву інформацію.

Суд призначив йому 10 років за ґратами за найманство.