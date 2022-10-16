Співвідношення втрат України та Росії складає 1 до 6.5, - Міноборони

Про це вона пише у своєму facebook, з посиланням на Командувача ОК "Південь" Андрія Ковальчука.

Маляр розповідає, що критична межа співвідношення втрат - 1 до 8, після чого армія противника почне психологічно "сипатись".

"Андрій Трохимович розказав цікаві факти про деморалізацію підрозділів ворога та їх зростаючі втрати на Півдні. Співвідношення втрат приблизно 1 до 6.5. За його словами, критична межа співвідношення - 1 до 8, після якої армія противника буде психологічно сипатись, - пише заступниця.

Вона також зазначила, що окупанти у доволі складній ситуації на Півдні, але ще зарано розслаблятися.

"Треба зібрати всю нашу силу та вичавлювати російську армію з нашої землі", - сказала Ганна Маляр.

Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк повідомила, що Росія втратила можливість перекидати озброєння та техніку через Кримський міст.

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