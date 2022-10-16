Про це Гуменюк заявила в етері національного телемарафону.

За її словами, через вибух на Кримському мосту в російських військових склався критичний стан зі спорядженням, постачанням та логістикою.

"Підтягування резервів звідти відбувалося і майже 75% цих постачань проходили саме через Кримський міст. Наразі навіть море на нашому боці, навіть природа проти того, щоб щось там функціонувало, тому що вони навіть пороми зупинили. Через вітер неможливо здійснювати сполучення між точками через протоку, тому вони дійсно потерпають через нестачу обладнання, боєкомплектів, військової техніки", - розповіла Гуменюк.

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