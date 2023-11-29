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Головна Економіка Співвласник Альфа-груп Хан програв суд щодо зняття санкцій ЄС

Співвласник Альфа-груп Хан програв суд щодо зняття санкцій ЄС

29 листопада, 2023 середа
17:32
Економіка Альфа-Банк

Загальний суд ЄС відхилив позов російського олігарха Германа Хана щодо запровадження проти нього санкцій

Про це повідомляє Bloomberg.

"Герман Хан програв судову боротьбу проти санкцій ЄС, запроваджених через його ймовірно тісні зв'язки з Путіним та впливову роль у Росії", - йдеться у повідомленні.

Хан був внесений до санкційного списку ЄС як співвласник компанії "Альфа-Груп".

У ЄС заявили, що Хан продовжує надавати Путіну суттєві послуги, а власники Альфа-Груп отримують ділові та юридичні вигоди від цих відносин.

З 15 березня 2022 року Хан перебуває під санкціями усіх країн ЄС.

  • Суд Європейського союзу 6 вересня задовольнив позов російського бізнесмена Олександра Шульгіна про вилучення його із майбутніх санкційних списків
Світ
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Війна з Росією
санкції ЄС проти Росії
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