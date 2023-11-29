Співвласник Альфа-груп Хан програв суд щодо зняття санкцій ЄС

Про це повідомляє Bloomberg.

"Герман Хан програв судову боротьбу проти санкцій ЄС, запроваджених через його ймовірно тісні зв'язки з Путіним та впливову роль у Росії", - йдеться у повідомленні.

Хан був внесений до санкційного списку ЄС як співвласник компанії "Альфа-Груп".

У ЄС заявили, що Хан продовжує надавати Путіну суттєві послуги, а власники Альфа-Груп отримують ділові та юридичні вигоди від цих відносин.

З 15 березня 2022 року Хан перебуває під санкціями усіх країн ЄС.