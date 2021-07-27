Сподіваюсь, що це чутки, - Холанд відреагував на інтерес Абрамовича
Норвезький форвард дортмундської "Борусії" Ерлінг Холанд не вражений інтересом лондонського "Челсі"
Про це повідомляє Sky Germany.
Холанд прокоментував інтерес "Челсі" до себе.
"Інтерес "Челсі"? Я розмовляв зі своїм агентом вчора, а до цього ми місяць не контактували. Це вам потрібно мені розповісти. Але я сподіваюся, що це всього лише чутки, бо 175 млн євро - великі гроші за одну людину", - сказав Ерлінг Холанд.
Англійські ЗМІ раніше дізналися, що російський власник "Челсі" Роман Абрамович виділив на покупку Холанда 175 млн євро. Дорожче за всю історію продавали лише одного футболіста - бразильця Неймара, за якого французький ПСЖ заплатив у 2017 році "Барселоні" 222 млн євро.
У минулому сезоні 20-річний Ерлінг Холанд зіграв за "Борусію" 40 матчів, забив 40 голів та віддав 11 результативних передач. Його контракт з німецьким клубом розрахований до 2024 року.
- 13 липня дортмундська "Борусія" відмовилася продавати норвезького футболіста Ерлінга Холанда лондонському "Челсі" за 175 млн євро.
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