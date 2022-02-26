"Сподіваюся, Німеччинні та Угорщині вистачить мужності": Зеленський заявив про майже повну підтримку ЄС щодо відключення РФ від SWIFT
Президент України Володимир Зеленський закликав Німеччину та Угорщину підтримати відключення РФ від SWIFT
Про це він заявив у зверненні, передає Еспресо.TV.
"Вже маємо майже повну підтримку країн ЄС щодо відключення Росії від SWIFT. Сподіваюсь, що Німеччині та Угорщині вистачить мужності підтримати це рішення. Нам мужності вистачає боронити свою Батьківщину та Європу", - сказав Зеленський.
- Зеленський повідомив, що голова Франції Емманюель Макрон підтримав введення санкцій проти Путіна і відключення Росії від SWIFT.
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