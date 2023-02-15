Про це повідомляє Центральне командування (CENTCOM) збройних сил США у twitter.

У відомстві зазначають, що 14 лютого приблизно о 14:30 за місцевим часом сили США у Сирії відкрили вогонь та збили БПЛА іранського виробництва, який намагався вести розвідку в районі об'єкта підтримки місії у Коноко, патрульної бази на північному сході Сирії.

Більше подробиць щодо інциденту у заяві не наведено. Проте показані зображення.