Сполучені Штати збили іранський дрон біля військової бази у Сирії
Американські військові збили у Сирії іранський безпілотник, який намагався провести розвідку в районі військової бази США
Про це повідомляє Центральне командування (CENTCOM) збройних сил США у twitter.
У відомстві зазначають, що 14 лютого приблизно о 14:30 за місцевим часом сили США у Сирії відкрили вогонь та збили БПЛА іранського виробництва, який намагався вести розвідку в районі об'єкта підтримки місії у Коноко, патрульної бази на північному сході Сирії.
Більше подробиць щодо інциденту у заяві не наведено. Проте показані зображення.
- Раніше літаки обстріляли колону іранських вантажівок, які переїжджали через кордон з Іраку до Сирії. Знищено було 6 вантажівок, які перевозили іранську зброю.
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