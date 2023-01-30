У Сирії літаки обстріляли іранську колону вантажівок
Літаки обстріляли колону іранських вантажівок, які переїжджали через кордон з Іраку до Сирії
Про це повідомляє Al-Hadath.
25 вантажівок, які прямували з Ірану, перетнули кордон Іраку з Сирією. Джерела уточняють, що колона перетнула неофіційний прикордонний перехід, який контролюється іракськими групами "Хезболли", і літак розбомбив їх на сирійській стороні. Це сталося біля міста Абу-Камаль.
Спочатку літак випустив попереджувальні ракети й зачекав, поки водії вийдуть з машин, перш ніж бомбити вантажівки.
Знищено було 6 вантажівок, які перевозили іранську зброю.
Сирійський центр з дотримання прав людини також підтверджує знищення колони. Стверджується, що є жертви. Їхнє число не уточнюється.
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