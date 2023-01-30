У Сирії літаки обстріляли іранську колону вантажівок

Про це повідомляє Al-Hadath.

25 вантажівок, які прямували з Ірану, перетнули кордон Іраку з Сирією. Джерела уточняють, що колона перетнула неофіційний прикордонний перехід, який контролюється іракськими групами "Хезболли", і літак розбомбив їх на сирійській стороні. Це сталося біля міста Абу-Камаль.

Спочатку літак випустив попереджувальні ракети й зачекав, поки водії вийдуть з машин, перш ніж бомбити вантажівки.

Знищено було 6 вантажівок, які перевозили іранську зброю.

Сирійський центр з дотримання прав людини також підтверджує знищення колони. Стверджується, що є жертви. Їхнє число не уточнюється.

У ніч з 28 на 29 січня Ізраїль атакував військові об'єкти Ірану: звуки вибухів чули поблизу декількох підприємств.

29 січня міноборони Ірану заявило про атаку безпілотників на один із заводів відомства.

Того ж дня речник повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що вибухи в Ірані, що сталися на об’єктах у ніч проти 29 січня, можна назвати наслідками його політики.

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