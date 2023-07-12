Про це заявила гендиректорка ЮНЕСКО Одрі Азуле.

"Повернення Сполучених Штатів до ЮНЕСКО завершено: вони знову офіційно стали членом нашої Організації. Це чудова новина для ЮНЕСКО. Імпульс, який ми відновили в останні роки, тепер буде продовжувати зростати. Наші ініціативи будуть сильнішими в усьому світі", - зазначила Аузле.

Зазначається, що у неділю, 9 липня, державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен зателефонував Одрі Азуле, щоб повідомити їй, що він щойно підписав документ про прийняття Конституції ЮНЕСКО.

Документ ще потрібно було офіційно передати на зберігання уряду Великої Британії та Північної Ірландії, депозитарію Конституції ЮНЕСКО. Зараз це вже зроблено.

З поданням цього документа Сполучені Штати стали 194-ю країною-членом ЮНЕСКО.

"Це історичний момент. Наша Організація знову рухається до універсальності. Я також хочу поділитися цією перемогою ЮНЕСКО з усією сім’єю Організації Об’єднаних Націй, тому що це чудова новина для багатосторонності в цілому. Якщо ми хочемо протистояти викликам нашого століття, відповідь може бути лише колективною", - заявила гендиректорка.

Ще на початку червня США оголосили про свій намір знову приєднатися до ЮНЕСКО. Серед причин свого повернення вони виділили започаткування нових ініціатив для вирішення сучасних викликів (включно з глобальною етичною основою для програм штучного інтелекту та захисту океану), впровадження реформ управління, які зробили Організацію більш ефективною, а також посередницькі зусилля які пом’якшили внутрішньополітичну напругу, зокрема на Близькому Сході.

США і ЮНЕСКО

2011 року адміністрація тодішнього президента США Барака Обами припинила фінансування ЮНЕСКО після того, як членом організації стала Палестина – це було заборонено американським законодавством.

2017 року адміністрація Трампа оголосила про вихід із ЮНЕСКО через "антиізраїльську упередженість". Невдовзі про вихід з організації оголосив Ізраїль.

Офіційно Сполучені Штати вийшли з ЮНЕСКО 1 січня 2019 року, але залишили за собою статус спостерігача.

12 червня 2023 року США звернулися до ЮНЕСКО, заявивши про бажання повернутися до організації майже через шість років після рішення колишнього американського президента Дональда Трампа про вихід з її складу.

Вже наприкінці червня Сполучені Штати надали організації фінансовий план погашення заборгованих із 2011 року внесків. А країни-члени ЮНЕСКО проголосували за повернення членства США.

Сполучені Штати фінансуватимуть суму, еквівалентну 22% регулярного бюджету ЮНЕСКО. До цього додадуть поступову виплату їхньої заборгованості та, починаючи з 2023 року, добровільні внески для фінансування програм, зокрема тих, що підтримують доступ до освіти в Африці, вшанування пам’яті про Голокост і захист журналістів.