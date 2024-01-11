Біатлон: Україна показала найгірший результат за 5 років у чоловічій естафеті на КС

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У гонці 4х7,5 км Артем Прима, Дмитро Підручний, Денис Насико та Віталій Мандзин заробили два штрафних кола, використали 11 запасних патронів та посіли 18-те місце.

Від переможців з Норвегії українські біатлоністи відстали на 4 хв 44,5 сек. Срібло здобула Німеччина, бронзу - Італія.

Для чоловічої збірної України 18-те місце в естафеті стало найгіршим за останні п'ять років. У січні 2019 року на етапі Кубка світу в Обергофі, українців зняли з дистанції, коли лідери випередили їх на коло.

Результат

Етап Кубка світу в Рупольдингу (Німеччина)

Чоловіки. Естафета 4х7,5 км

1. Норвегія - 1:09.49,6 (0 штрафних кіл + 8 запасних патронів)

2. Німеччина - відставання 45,0 (2+7)

3. Італія +58,7 (0+10)

… 18. Україна +4.44,5 (2+11)