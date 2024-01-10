Біатлон: Жіноча збірна України показала найкращий результат сезону в естафеті КС

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Українська команда показала успішний результат у стартовій гонці 5-го етапу Кубка світу з біатлону, який стартував у німецькому Рупольдингу.

У жіночій естафеті, де Україну презентували Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Ірина Петренко та Христина Дмитренко, наші біатлоністки показали п'ятий результат і подолали дистанцію за 1 годину та трохи більше ніж 10 хвилин.

Петренко завершила перший етап естафети на 3 місці й відстріляла без помилок. Джима показала аналогічний результат. На третьому етапі Меркушина використала 3 додаткові патрони й передала естафету шостою.

Переможницею естафети стала Франція.

Кубок світу з біатлону

5-й етап. Рупольдинг, Німеччина

10 січня

Жіноча естафета

1. Франція (0+4) 1:08:44.5

2. Швеція (0+3) +8.7

3. Німеччина (0+3) +46.7

4. Швейцарія (0+7) +1:22.3

5. Україна (0+4) +1:36.1