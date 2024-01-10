Біатлон: Жіноча збірна України показала найкращий результат сезону в естафеті КС
Українська команда посіла п'яте місце у жіночій естафеті на Кубку світу з біатлону в Рупольдингу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Українська команда показала успішний результат у стартовій гонці 5-го етапу Кубка світу з біатлону, який стартував у німецькому Рупольдингу.
У жіночій естафеті, де Україну презентували Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Ірина Петренко та Христина Дмитренко, наші біатлоністки показали п'ятий результат і подолали дистанцію за 1 годину та трохи більше ніж 10 хвилин.
Петренко завершила перший етап естафети на 3 місці й відстріляла без помилок. Джима показала аналогічний результат. На третьому етапі Меркушина використала 3 додаткові патрони й передала естафету шостою.
Переможницею естафети стала Франція.
Кубок світу з біатлону
5-й етап. Рупольдинг, Німеччина
10 січня
Жіноча естафета
1. Франція (0+4) 1:08:44.5
2. Швеція (0+3) +8.7
3. Німеччина (0+3) +46.7
4. Швейцарія (0+7) +1:22.3
5. Україна (0+4) +1:36.1
- Головний тренер жіночої збірної України з біатлону Микола Зоц повідомив, що олімпійська чемпіонка Юлія Джима пропустить ЧЄ-2024.
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