Знаменита українська біатлоністка пропустить ЧЄ-2024

Про це повідомляє "Суспільне".

"Джима з особистим тренером (Урошем Велепцом - прим.) за таким планом попросили, аби я посприяв їм у виконанні плану. Якщо Петренко, Меркушина та Дмитренко пропускають спринт у Рупольдингу, заїжджають на висоту, то Джима не хотіла б їхати на висоту зараз, бере участь у Рупольдингу", - заявив головний тренер жіночої збірної України з біатлону Микола Зоц.

За словами тренера Джима готуватиметься до ЧС, який пройде 7-18 лютого в чеському Нове Место.

"Потім вона залишається там до 28-го числа, але хоче пропускати чемпіонат Європи й готуватися до чемпіонату світу. Вони з Велепцем так просили, я не проти. Будемо сподіватися, що все буде добре", — сказав Зоц.

Чемпіонат Європи пройде 24-28 січня у словацькому Брезно-Осрбліє.