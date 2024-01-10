Знаменита українська біатлоністка пропустить ЧЄ-2024
Головний тренер жіночої збірної України з біатлону Микола Зоц повідомив, що олімпійська чемпіонка Юлія Джима пропустить ЧЄ-2024
Про це повідомляє "Суспільне".
"Джима з особистим тренером (Урошем Велепцом - прим.) за таким планом попросили, аби я посприяв їм у виконанні плану. Якщо Петренко, Меркушина та Дмитренко пропускають спринт у Рупольдингу, заїжджають на висоту, то Джима не хотіла б їхати на висоту зараз, бере участь у Рупольдингу", - заявив головний тренер жіночої збірної України з біатлону Микола Зоц.
За словами тренера Джима готуватиметься до ЧС, який пройде 7-18 лютого в чеському Нове Место.
"Потім вона залишається там до 28-го числа, але хоче пропускати чемпіонат Європи й готуватися до чемпіонату світу. Вони з Велепцем так просили, я не проти. Будемо сподіватися, що все буде добре", — сказав Зоц.
Чемпіонат Європи пройде 24-28 січня у словацькому Брезно-Осрбліє.
- Юлія Джима на зимових Олімпійських іграх 2014 в Сочі здобула "золото" в естафеті 4×6 км (разом із Валентиною Семеренко, Вітою Семеренко та Оленою Підгрушною).
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