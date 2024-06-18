"Б**ть, чому їм можна все. Вони oх**ли, чи що?": росіянка вилаялась після відмови українки тиснути руку на ЧЄ з фехтування

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч на чемпіонаті Європи з фехтування закінчився перемогою українки Олени Кривицької над росіянкою з грузинським паспортом Маї Гучмазовою (15:9).

Після завершення поєдинку українка відмовилась тиснути руку росіянці. Уродженка країни-терористів бурхливо відреагувала.

"Чому це так? Б**ть, чому вони так роблять? Б**ть, чому їм можна все. Вони oх**ли, чи що? Є****шки!", - сказала Гучмазова.

З 2017 року росіянка, яка народилась у Владикавказі, виступає за збірну Грузії.