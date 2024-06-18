"Б**ть, чому їм можна все. Вони oх**ли, чи що?": росіянка вилаялась після відмови українки тиснути руку на ЧЄ з фехтування
На чемпіонаті Європи з фехтування українка Олена Кривицька відмовилась тиснути руку росіянці з грузинським паспортом Маї Гучмазовій
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч на чемпіонаті Європи з фехтування закінчився перемогою українки Олени Кривицької над росіянкою з грузинським паспортом Маї Гучмазовою (15:9).
Після завершення поєдинку українка відмовилась тиснути руку росіянці. Уродженка країни-терористів бурхливо відреагувала.
"Чому це так? Б**ть, чому вони так роблять? Б**ть, чому їм можна все. Вони oх**ли, чи що? Є****шки!", - сказала Гучмазова.
З 2017 року росіянка, яка народилась у Владикавказі, виступає за збірну Грузії.
- 13 червня стало відомо, що під час російсько-української війни загинув Ростислав Лівач — кандидат у майстри спорту з фехтування на шаблях, учасник Всеукраїнських змагань, переможець та багаторазовий призер чемпіонатів Львівської області.
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